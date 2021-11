Távozik Danyi és Zovko a Siófoktól

Lemondott vezetőedzői posztjáról Danyi Gábor, melyet a klubvezetés az FTC-Rail Cargo Hungaria elleni mérkőzés előtt elfogadott. Vele együtt távozik a klubtól segítője, Zdravko Zovko is – írja hivatalos oldalán a Siófok KC.

A Motherson Mosonmagyaróvári KC elleni mérkőzés után az SKC ügyvezetője több alkalommal is tárgyalóasztalhoz ült az edzőpárossal, hogy megvitassák a kialakult helyzetet és a fejlődés lehetőségét. Az egyeztetések után az a döntés született, hogy a felek nem folytatják együtt a közös munkát, így a klubvezetés elfogadta Danyi Gábor lemondását.

– Danyi Gáborral azért szerződtünk, mert hittünk benne, hogy hosszú távú megoldás lehet a klub vezetőedzői posztjára – árulta el Fodor János a Siófok KC ügyvezetője. – Azzal is tisztában voltunk, hogy az elmúlt évekhez képest gazdasági- és sportszakmai tekintetben is vissza kell lépnünk, hogy újra építkezni tudjunk. Több szempontból is korlátozottak voltak a lehetőségek, de még ezzel együtt is egyetértettünk abban, hogy a 3-6. hely megszerzése reális lehet. Ehhez képest az eredmények és a pályán mutatott teljesítmény is elmaradt, melynek számos oka van. Szeretném leszögezni, hogy bár Gábor volt a vezetőedző, de nem egy személyben ő a felelős a történtekért. Sokkal többet vártam a játékosoktól is. Az ominózus Mosonmagyaróvár elleni vereség után több alkalommal is leültünk, hogy megvitassuk a kialakult helyzetet, de a megbeszélések végéhez érve egyetértettünk abban, hogy ez az együttműködés ebben a formában nem folytatható – fogalmazott Fodor János, aki kiemelte azt is hogy hamarosan nyilvánosságra hozzák az új vezetőedző személyét is.

Távozik Danyi Gábor segítője, Zdravko Zovko is, aki tavaly egy nagyon nehéz időszakban vette át a csapat irányítását, mellyel végül EHF Európa-liga ezüstérmet szerzett.