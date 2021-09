Teljes kerettel készülhet már a Fino-Kaposvár

Bő hónapja készül már a 2021/2022-es idényre a sokszoros bajnok és kupagyőztes Fino-Kaposvár férfiröplabda-csapata.

Ezt ne hagyja ki! Orbán Viktor: a Gyurcsány-korszak akar visszatérni

Az augusztus 9-ei első edzésen a saját nevelésű Bögöly Gábor és Kiss Máté, továbbá a szintén válogatott Bozóki Bence, valamint a két Iván testvér, Bence és Gergő mellett ott volt az újonnan érkezett Hubicska Patrik, továbbá a brazil feladó, Hiago Antunes Garchet és a monte­negrói ütő, Marko Milovanovics. Az ugyancsak saját nevelésű Fenyvesi Barnabás – aki nyáron végigjárta a korosztályos válogatott edzőtáborait – és a marokkói center, Hamza Ouyachi később csatlakozott a többiekhez, a tavaly érkezett Bozóki Bendegúz viszont a MAFC-hoz igazolt.

– Néhány napon belül csatlakozik hozzánk a venezuelai center, Moises Vasquez és a marokkói ütő, Oussama El Azhari. Várunk még egy centert Kubából is, de hogy mikor mutatkozhat majd be, az számunkra is nagy rejtély – mondta Demeter András György edző.

A tervek szerint a Fino-Kaposvár csak pár felkészülési mérkőzésen csiszolódik majd a minél eredményesebb és sikeresebb folytatás reményében.

– Eszékre hívtak és várnak bennünket, s a horvátokkal később a somogyi megyeszékhelyen is találkozunk majd. Több tornát és edzőmeccset nem tervezünk a felkészülési időszakban – folytatta Demeter András György.

A bajnoki nyitány október 16-án, szombaton 17 órakor lesz, amikor is a Vegyész RC Kazincbarcika lép majd fel a Kaposvár Arénában. A célok változatlanok: a tavalyihoz hasonlóan most is döntőt akarnak játszani mind a bajnoki sorozatban, mind a Magyar Kupában, s nagyon szeretnének előrébb lépni.

Fotó: Muzslay Péter