Teljesítették a kitűzött célt a pólósok

Számos fiatal játékossal a csapatban a 13. helyen zárta a férfi vízilabda OB I./B húsz csapatot felvonultató küzdelemsorozatát a Kaposvári VK együttese.

Vízilabda OB I./B A szezon előtt kitűzött célját, a középházba jutást simán teljesítette a Kaposvári VK másodosztályban szereplő együttese. Prikidánovics Nándor csapata az alapszakasz B jelű csoportját a hatodik helyen zárta, míg a középház küzdelmeiben az ötödik pozíciót szerezte meg.

– Számomra is meglepő volt, hogy az alapszakasz végén nem kellett kiélezett harcot vívni a középházba jutásért – nyilatkozta Prikidánovics Nándor, a Kaposvári VK edzője. – Ez annak is köszönhető, hogy hazai medencében hoztuk a kötelezőt, még a BVSC ellen is pontot szereztünk, valamint idegenben is pontot tudtunk csípni többek közt a MAFC és az OSC ellen is. A srácokban benne volt a felsőházba jutás, de ehhez egy picit profibb hozzáállás kellett volna az edzéseken.

A bajnokság középszakaszában kicsit kiengedtek a kaposváriak, hiszen tíz mérkőzésükből csak hármat nyertek meg.

– Ekkor már nehéz volt motiválni a csapatot, hiszen a célunkat elértük, utána pedig örömvízilabda volt – folytatta Prikidánovics Nándor. – Kértem a srácoktól, hogy ne engedjenek ki, hiszen így tudnak fejlődni, de a bajnokság ezen szakaszában többen is megbetegedtek, valamint és az érettségi is közbeszólt. Ha a csapat egész éves teljesítményét nézem, akkor összességében elégedett vagyok az eredménnyel.

A Kaposvári VK együttesében számos fiatal játékos kap lehetőséget a bizonyításra, köztük van olyan, aki már az első csapatban is bemutatkozott.

– A csapat magját az ifi és a serdülő korosztály adja, kiegészülve néhány kiöregedett játékossal – tette hozzá . – Ebben a szezonban nagyon sokat számított, hogy volt egy kiváló kapusteljesítményünk. Vadóc Gábor remekelt, ennek is köszönhető, hogy bekerültük a középházba. Az OB I./B-ben olyan csapatok ellen játszottunk, amelyek az első osztályba vágynak. A nálunk szereplő fiatalok bebizonyították, hogy simán megállják a helyüket a másodosztályban és nem állnak messze az elsőtől sem, csak egy kicsivel több munkát kell beletenniük. Ehhez sok tétmérkőzésre van szükségük, hiszen teher alatt nő a pálma.

Jó korosztály

Prikidánovics Nándor az OB I./B-s csapat mellett a 2006-os és a 2007-es korosztályt is edzi.

– A 2006-os csapattal a Budapest bajnokság felsőházába kerültünk – mondta az edző. – Itt jó meccseket tudtunk játszani, egy gond, hogy kevesen vagyunk, még a balatoni játékosainkkal kiegészülve is. Meglepőn jó korosztály, az alapszakaszban a legjobbak közé tartozó Újpesttől kettővel, az OSC ellen szintén kettővel kaptunk ki, pedig utóbbi ellen végig vezettünk. Felsőházban ugyancsak szoros meccseket játszottunk. Egész jó teljesítményt nyújtott a csapat, annak ellenére, hogy nem szereztünk pontot. Ez nem a srácokon múlt, mivel úgy gondolom, hogy 7-8-játékossal nem lehet úgy végigjátszani egy mérkőzést, hogy ne legyen benne hiba, hiszen a fiatalokra jellemző a hullámzó teljesítmény. A 2007-es korosztály a dunántúli bajnokságban szerepel. Úgy gondolom, hogy náluk a következő szezon lesz az ugródeszka. Ezt a színvonalas pécsi tornán is bizonyították, ahol a negyedik helyet szereztük meg.