Tíz emberrel is küzdött, de újra kikapott a Rákóczi

A listavezető MOL Fehérvár FC gárdáját látta vendégül a somogyi megyeszékhelyen a sereghajtó Kaposvári Rákóczi FC az OTP Bank Liga NB I. 12. fordulójában. Dávid és Góliát csatájában végül nem született meglepetés, de a sokáig tíz emberrel futballozó Rákóczi becsülettel küzdött.

Szinte napra pontosan hat évvel ezelőtt szintén sereghajtóként várta az akkor is első helyen álló székesfehérváriak elleni NB I.-es bajnokit a Kaposvári Rákóczi FC. Azt a találkozót Waltner Róbert góljával sikerült megnyerniük a zöld-fehéreknek, akik ezúttal is hasonló bravúrban reménykedtek. Ez a remény azonban már a második percben kezdett szerte foszlani, amikor Ivan Petryak tört be a tizenhatoson belülre, ahol Nagy Tamás buktatta. A jogos büntetőt Georgi Milanov értékesítette. A vendég vezetés után előbb Csiki Norbert, majd Beliczky Gergő is egyenlíthetett volna, de előbbi lövését védte Kovácsik Ádám, utóbbié pedig éppen elkerülte a felső lécet. Hiába kezdett éledezni a Kaposvár, egy előre ívelt labdánál Fodor Marcell és Pogacsics Krisztián várt egymásra, majd utóbbi a tizenhatosról kilépve kézzel ütötte el a labdát, amiért azonnal kiállította őt Iványi Zoltán játékvezető. A kaposváriak egyesét Slakta Balázs pótolta a kapuba, akinek mindjárt egy bravúrral kellett bemutatkoznia Ivan Petryak tizenhétméteres, életerős löketénél. Tíz emberrel sem adta fel a Rákóczi, sőt centiken múlott az egyenlítés, mikor a félidő derekán Szakály Attila oldalszabadrúgása után az első gólnál hibázó Nagy Tamás tehette volna jóvá vétkét, de bal kapufa mellé bólintott. Az első félidő ráadásában kis híján megduplázta előnyét a Fehérvár egy újabb védelmi hiba után, de az előre törő Negot is meglepte, hogy a kaputól két méterre hozzákerült a labda, így mellé gurított.

A második félidő sem indult jól a Rákóczi számára, hiszen Szabó Alex vesztett fejpárbajt Futács Márkóval szemben, a támadó így egyedül nyargalhatott kapura, s nem is hibázta el a ziccert. A második gól után igencsak leült a mérkőzés, hiszen a Fehérvárnak már elég volt ez az előny, míg a Rákóczi tíz emberrel nem igazán tudott mit kezdeni a válogatott labdarúgókkal megtűzdelt ellenfelével. Főleg nem úgy, hogy a hajrába Stopira kezezésénél nem kapott meg egy jogos tizenegyest a Kaposvár.

Az újabb bírói és védelmi hibákat ezúttal sem bírta el a másodosztályból feljutó Rákóczi, amely hiába küzdött szívvel-lélekkel nem tudott még szépíteni sem.

Kaposvári Rákóczi FC–MOL Fehérvár FC 0–2 (0–1)

Kaposvár, Rákóczi-stadion, 1575 néző. V.: Iványi (Albert, Bornemissza).

Kaposvári Rákóczi FC: Pogacsics – Vachtler, Nagy T., Szabó A., Fodor M. – Szakály A., Nagy J. (Yakymiv, 67. p.) – Balázs Zs. (Slakta, 22. p.), Beliczky, Csiki (Nagy R., 77. p.) – Ádám M. Vezetőedző: Disztl László.

MOL Fehérvár FC: Kovácsik – Nego, Rus, Musliu, Stopira – Nikolov, Elek Á. (Hadzic, 56. p.), Pátkai – Milanov, Futács (Zsóri, 88. p.), Petryak (Pantic, a 81. p.). Vezetőedző: Marko Nikolic.

Gólszerzők: Milanov (3. p. – 11-esből), Futács (52. p.)

Kiállítva: Pogacsics (22. p.)

Sárga lap: Vachtler (11. p.), Fodor M. (49. p.), illetve Milanov (26. p.), Musliu (51. p.), Futács (74. p.).