Tíz gólt vert a Siófok KC a dél-koreai válogatottra

Előkészületi mérkőzést játszott az NB I.-re, illetve az EHF-kupára hangoló Siófok KC női kézilabdacsapata Dél-Korea ellen. A meccset magabiztosan nyerték meg a hazaiak.

Nerea Pena nem várt sokat első SKC-mezben szerzett góljaival, előbb hétméteres(ek)ből, majd akcióból is eredményes volt. Szintén remekül kezdte az összecsapást Such Nelli, aki első négy kísérletét egyaránt gólra váltotta. Ellenben a túloldalon is voltak szép megoldások, Gwon Ha Na, Park Junhee és Lee Migyeong is megcsillogtatta kézilabdatudását. A játékrész felénél 10–7-re vezettek a hazaiak, idő közben pedig Tomori Zsuzsanna is megszerezte első Balaton-parti találatát, és a szünet előtt Gnonsiane Niombla is betalált.

A koreai zárkózás után Tor Odvar Moen kért időt, majd sort cserélt. Szintén jó teljesítményt tett a parkettre Katarina Jezic, aki Joanna Drabik sérülése és Asma Elghaoui távozása révén jelenleg egyedül uralkodik beálló pozícióban.

A fordulás után aztán magasabb fordulatszámra kapcsoltak a siófokiak és rövid idő alatt magabiztos előnyt építettek ki. A negyvenedik percben már 22–16-ra vezettek, Gnonsiane Niombla mellett Andrea Kobetic is észre vétette magát egy-egy szép megoldással. Az utolsó tíz percre ötgólos előnnyel fordult a házigazda, ezt azonban a hajrában megduplázták.

Interjúk, összefoglaló a Dél-Korea meccs után 🤾‍Összefoglaló a Dél-Korea elleni felkészülési mérkőzésről🎙 Nelli, Nere és Julcsi interjú a mérkőzés után #HajráSKC #EgyüttFelemelkedünk #TogetherWeRise