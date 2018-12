Tizenegyeseken bukott el a Siófok a Pakssal szemben

Közel volt a bravúrhoz a BFC Siófok, mely kétszer is vezetett az élvonalbeli Paks ellen, ám hosszabbítás után büntetőkkel mégis a vendégek jutottak a Magyar Kupa legjobb tizenhat csapata közé. A tizenegyesek során nyolcadik kör hozta meg a sikert a vendégeknek.

Jó kis kupameccs volt hosszabbítással, büntetőkkel, kár, hogy ebből nem a Siófok jött ki jobban pedig kétszer is vezettek a rendes játékidőben. Tóth remek távoli bombája volt az első, majd Elek fejese a második Nemes remek szabadrúgása után, ám a vendégek előbb egy bedobás utáni Gévay találattal, majd egy Bertus büntetővel mindkétszer egalizáltak. Nem kérdés az egész meccsen sok helyzetet dolgoztak ki a vendégek, többször is nagy nyomás alatt tartották Benke kapuját, rúgtak például tizenöt szögletet, de bosszantó, hogy pont egy bedobásnál hibáztak és a büntetőt is „könnyű síppal” fújta be Oláh Gábor.

Bertus egyenlítő találata után volt egy Haraszti kapufa, de Nemes és Fehér is a gólvonalon mentett, hogy csak a nagy ziccereket említsük, ám végül a nehézségeket átvészelve kiharcolták a büntetőrúgásokat a balatoniak, sőt annak is volt egy olyan pillanata, amikor lezárhatták volna a párharcot! Sorrendben Elek, Gávay, Bertus, Zamostny és Bolla is berúgta a magáét, amikor Simon András hibázott, majd Hahn egyenlített (3-3)! Itt volt a nagy lehetőség, hisz kétszer a kék-sárgák rúghattak és ha nem hibáznak vége! A csapatban a rutint képviselő Nagy Dániel kísérlete azonban nem talált kaput, a labdája elment a jobb alsó mellett, majd Fehér és Kecskés is értékesítette a magáét így jöhetett a szétlövés. Haraszti, Réti nem rontottak, aztán Csilus igen, ekkor azonban Benke Lenzsér lövésének kivédésével visszahozta a somogyiakat a meccsbe! Fejes jó tizenegyese után azonban Tóth Martin rontott, így a Paks jutott a legjobb tizenhat közé.

Nagyon jó mérkőzés volt, sok izgalommal, a balatoniak minden dicséretet megérdemelnek, hisz az osztálykülönbség ellenére nagyon nehéz találkozóra késztették a tolnaiakat.

– Hamisíthatatlan „kupafíling” – mondta Mihalecz István a BFC Siófok trénere a lefújás után. – Annak ellenére, hogy kiestünk, számomra mégis pozitív a mérkőzés a csapatnak a játéka és a mutatott karaktere miatt. Ezzel a felfogással hétvégén az eredményt sem okozhat csalódást.

BFC Siófok – Paksi FC 2–2 (1–1) – büntetőkkel: 5–6

Siófok, Városi Stadion, 100 néző. Vezette: Oláh Gábor (Vígh–Tarsonyi Gergő, Kovács II. Gábor)

BFC Siófok: Benke – Kiss B. (Zamostny – 105.p.), Fehér Zs., Lorentz, Nemes – Nagy D., Réti P., Tóth M., György N. (Csilus T. – 82.p.) – Szilágyi P. (Bolla – 61.p.), Elek B. Megbízott edző: Mihalecz István.

Paksi FC: Rácz G. – Vági (Kővári – 46.p.), Lenzsér, Gévay, Fejes A. – Papp K. – Haraszti Zs., Kecskés T., Egerszegi (Bertus – 66.p.), Remili (Hahn – 61.p.) – Simon András. Vezetőedző: Csertői Aurél.

Gólszerzők: Tóth M. (6.p.), Gévay (44.p.), Elek B. (69.p.), Bertus (82.p. – 11-tizenegyesből)

