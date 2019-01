Több mint húsz éve dolgoznak a fociért

Huszonharmadik születésnapját ünnepelte hétfőn este a Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnáziumában a Mézga Fociovi és Focisuli Club.

A Mézga Fociovi és Focisuli Klub az egyetlen vidéki utánpótlásnevelő egyesület, mely ennyi éven át fenn tudott maradni. Pedig voltak napok, hetek, sőt hónapok is, amikor komoly gondokkal küzdöttek, de sohasem adták fel. – Nagy kitartás kellett ahhoz, hogy talpon tudjunk maradni – mondta Horváth János alapító elnöke. – Rengeteget szenvedtünk például a pályahiány miatt is, ám amikor ez megoldódott, kicsit fellélegezhettünk. De a nehézségek ellenére is, visszagondolva a több mint két évtizedre, megérte a munka, hiszen a gyermekek örömmel jönnek hozzánk játszani. Nemcsak azokra vagyunk büszkék, akik jó eredményt érnek el a labdarúgásban, hanem azokra is, akik inkább a tanulást választották és csak hobbiból űzik a focit. Az együtteseink a Bozsik-programban és az U14-es és az U15-ös korosztályban is ott vannak az élen, némelyik egyletünk vezeti is a ranglistát.

Mézgáék hat korosztályban nyolc csapatot versenyeztetnek, s ez komoly anyagi ráfordítást igényel. Tavaly is több programot szerveztek, többek között a Buzánszky Jenő emlékére kiírt rongyfocifesztivált, melyet kétszer is megrendeztek, egyet teremben, egyet pedig szabadtéren. – Több nemzetközi tornára is kaptunk meghívást, részt vettünk a többi között egy romániai erőpróbán és Franciaországban a nem hivatalos mini Európa-bajnokságon is – tette hozz Horváth János. – Az idén is sok helyre hívnak minket, ezek a külföldi túrák nagyon jók arra, hogy felmérjük, hol állunk a nemzetközi szinthez képest.

A rendezvény kezdetén egy perces néma csenddel adóztak a tragikus körülmények között elhunyt három alapítóra.

