Tomori a volt, Solberg a leendő csapata ellen lép pályára

Nagy feladat előtt Siófok KC, mely a világ legjobb együttesét, a Győri Audi ETO KC gárdáját fogadja a Kiss Szilárd Sportcsarnokban szerdán, 18 órakor. A mérkőzést az M4 sport élőben közvetíti.

A Győr kivételes együttes, hisz az elmúlt két szezonban minden sorozatot megnyert, amin elindult, sőt a legutóbbiban történelmet írtak azzal, hogy veretlenül nyerték a Bajnokok Ligáját, a bajnokságot és Magyar Kupát. A siófoki feladat nehézségét az is jól mutatja, hogy bajnoki meccsen utoljára 2017 októberében kaptak ki a győriek a Fradi otthonában. Amióta Danyi Gábor a vezetőedző, ki sem kapott az ETO, pedig játszottak hatvanhat mérkőzést.

A két klub már összecsapott egymással a nyitó fordulóban, Győrben, ahol közel ötezer néző előtt, Pena nélkül is „állták a sarat” a balatoniak, hisz negyvenhat perc után csak eggyel vezettek a kisalföldiek (22-21), akik végül hárommal nyerni tudtak (27-24). A bajnokságban volt még egy kiélezett meccsük a Fradi otthonában, ahol ötgólos hátrányból nyertek egyetlen góllal (28-27). Ha a Fradinak sikerült hazai pályán meglepni őket, akkor ez talán a Siófoknak is összejöhet, melynek nem túlzás kijelenteni erősebb játékoskerete van, mint a fővárosiaknak. Ráadásul miként Danyi Gábor épp az említett Fradi meccs után egy nyilatkozatában mondta; ők is emberből vannak, nekik is van gyenge napjuk.

A trénernek volt még egy fontos megjegyzése, mely szerint „egy játékos vagy egy csapat lehet bármilyen rossz vagy jó formában, kézilabdázhat bármilyen alacsony vagy magas szinten, ha nem hisz magában és a társaiban, az egész nem ér semmit”. Ez segítette a Győrt a fordításhoz a Fradi ellen és ez segítheti a Siófokot is egy jó eredmény eléréséhez épp ellenük, illetve a remek egyéni teljesítmények, ami nélkül ez szintén nem lehetséges! Az utóbbival volt némi gond a Podravka ellen, ám remélhetőleg ez csak az utazások, mérkőzések okozta fáradtságnak volt köszönhető, amin ezzel a találkozóval át is lendültek. Egy biztos a győriek pihentebben várják ezt a találkozót, hisz míg a balatoniak megjárták a romániai Nagydiszódot, Debrecent, majd otthon fogadták a Podravkát, addig Danyi Gábor együttesének volt egy szombathelyi (41-27) és egy hazai bajnokija a Kisvárda (45-19) ellen. Hogy ez előny lesz vagy hátrány a Siófoknak, arra a mérkőzés fog választ adni, melynek fura felvezetése volt a norvég kapus, Solberg Siófokról Győrbe való nyári átigazolásának bejelentése, hisz még csak a szezon felénél járnak a csapatok.

Míg Tomori volt, Solberg tehát leendő csapata ellen bizonyíthat, ha Moen edző is úgy gondolja, mert Szikora jobb formát mutat norvég társánál, de érdekes lesz a francia belháború is, az egyik oldalon a Siófokról igazolt Nze Minkoval, Edwigevel, Leynauddal, míg a másik oldalon Niomblával, Aoustinnal.

A vendégek minden estre nem veszik félvállról a mérkőzést, Danyi Gábor Bajnokok Ligája szintű mérkőzésre számít a nagyon megerősödött Siófok ellen, ez szerinte nem kérdés. – Nagyon kell koncentrálnunk és legjobbunkat kell nyújtanunk, mert biztos, hogy szükség lesz rá – mondta Danyi Gábor, az ETO trénere. Remélhetőleg a Siófok meg tud felelni ennek a kihívásnak.