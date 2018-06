Toney McCray is a Kaposvári KK-ban folytatja pályafutását

Újabb légióst igazolt a Kaposvári KK csapata: a 3-as, 4-es poszton bevethető amerikai Toney McCray péntek délután írta alá a szerződését.

A 3-as és 4-es poszton is bevethető, amerikai Toney McCray is aláírta a 2018-19-es szezonra szóló szerződését a Kaposvári KK-hoz. – Toney McCray 2012-ben végzett a Nebraska egyetemen, ahol 9.9 pont, 4.6 lepattanó, 1.3 gólpassz és egy szerzett labda volt az átlaga – áll a Kaposvári KK hivatalosa oldalán. – Első profi szerződését Mexikóban, a Toros Nuevo Laredo csapatával írta alá. Ezt követően megfordult Litvániában, Luxemburgban és Argentínában is.

– Kettőezer-tizenöt nyarán a ciprusi BC Apollon Limassol csapatához igazolt Toney McCray, ahol 18.3 pontos átlagával a liga második legjobb pontszerzője volt, de emellett meccsenkénti 6.9 lepattanó, 2.2 gólpassz és 1.5 szerzett labda is került a neve mellé. Ciprus után Lengyelországba tette át székhelyét, ahol 37 mérkőzésen lépett pályára az Anwil Wloclawek színeiben. Átlagban 7.8 pontoto dobott, 4.1 lepattanót szedett le, a mezőnyből 57.9 százalékkal, a hárompontos vonal mögül 31.7, a büntetővonalról pedig 77.8 százalékkal célzott.

– A 2017/18-as szezont a német másodosztályban szereplő VfL Kirchheim Knights csapatában kezdte meg Toney McCray, ahonnan 2017 decemberében a MAFC-hoz igazolt, ahol bizonyította, hogy képes a hazai mezőny élcsapatai ellen is kimagasló teljesítményre, hiszen egyik legjobb mérkőzése éppen a bajnok Szolnoki Olaj KK ellen volt, amikor is 23 pontos és 12 lepattanós dupla-duplajávával hívta fel magára a figyelmet – írja a delfinek.hu. – A Sopron elleni playout során is mindent megtett, hogy csapata kivívja a bennmaradást, de a mindent eldöntő Budapesten rendezett mérkőzésen 32 pontja és 14 lepattanója is kevésnek bizonyult.

Szerdán is igazolt egy játékost a Fekete Ádám edző vezette Kaposvári KK: a bolgár Ivan Lilov korábban a Naturtex-SZTE Szedeák, majd a Debreceni EAC együtteseiben bizonyított.