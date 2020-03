Török vendégek a november óta veretlen EHF Kupa címvédő otthonában

Ezen még túl kell esni, aztán jöhet az EHF Kupa elődöntő; az idegenbeli kilencgólos sikere után a Kiss Szilárd Arénában fogadja a Siófok KC a török Kastamonu Belediyesit. A találkozót a sport1tv előben közvetíti.

A balatoniak számára sok izgalmat nem ígér ez a visszavágó, már az odavágó első félidejében rövidre zárták a továbbjutást huszonnégy dobott góljuknak köszönhetően. Szinte lekopírozták a kupameccs előtti, utolsó hazai, sereghajtó, nyeretlen Szent István elleni bajnokijukat, amelynek első játékrészében huszonöt gólt dobtak és a félidőben tizenkettővel vezettek…

Az EHF kupa izgalmak helyett Szikora Melinda, illetve Tomori Zsuzsanna adott témát a klub szurkolóinak. Utóbbi mellett ugyanis Szikora is meghívást kapott a nemzeti együttesbe, ám a Danyi, Elek edzőpáros szűkített keretébe már nem került be, Danyi Gábor szerint azért, mert a csapatnak legjobb döntést igyekeztek meghozni. Hogy sikerült-e kiderül, minden estre a tréner szerint nagy fejtörést okozott Szikora jó formája. Kár, hogy a jó forma csak „fejtörést” ér, válogatottságot nem, ahhoz úgy tűnik más is kell…

A Fradi jelenlegi és jövőbeni kapusa, Bíró, illetve Janurik mellett a győri Kiss Éva kapott bizalmat Szikora helyett, aki – jó forma és fejtörés ide vagy oda – a legjobb három hazai kapus közé sem fért be. Tomori képviselhette volna a válogatottban a Siófokot, ám utóbbi „kiújult belső szervi problémája” miatt hiányozni fog. A siófokiak szempontjából öröm az ürömben, hogy Moen edző szerint egyik legmegbízhatóbb játékosával akkor történik mindez, akkor kényszerült a klub tájékoztatása szerint hat –nyolc hetes kihagyásra, amikor április első hétvégéjéig, az EHF Kupa elődöntő odavágójáig nem vár komoly megmérettetés az együttesre. Az említett elődöntőben a dán Odense vagy az orosz Lada Togliatti vár a balatoniakra, az odavágót hazai pályán hárommal (31-28) nyerték az utóbbiak.

A Kastamonu elleni találkozóra visszatérve az EHF kupa címvédő számára nem jelenthet gondot hazai pályán sem a volt siófokit, az első meccsen öt gólt dobó Sericet is soraiban tudó törökök klub legyőzése. Ha így lesz, az lehet Jezicék tizenhetedik veretlen mérkőzése egymás után minden sorozatot – EHF Kupa, bajnokság, Magyar Kupa – egybevetve.