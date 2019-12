Történelmet írtak a kaposvári strandröplabdás lányok

Történelmi negyedik helyet ért el a Lutter Eszter, Szombathelyi Szandra strandröplabda páros a Ljubljanában megrendezett világranglista-pontszerző MEVZA-tornán. A RÖAK Kaposvár bajnoki címvédő kettőse első magyarként jutott el az elődöntőig egy rangos nemzetközi erőpróbán. A fedett pályás viadal kiváló felmérő volt néhány héttel a felkészülés megkezdése után.

A kaposváriak klasszis duója a ljubljanai versenyen pénteken elsőként egy cseh páros ellen győzött, majd kikapott egy szlovák egységtől. A lányok a szombati folytatásban, a nyolc közé kerülésért egy szlovén párost vertek meg két szettben, aztán a magyar rangadón Győri Panni (Gödöllő) és Szabó Dorka ellen két szoros játszmában kerekedtek felül (22:20, 21:18). Lutter és Szombathelyi vasárnap így már éremért szállhatott harcba. Az elődöntőben a cseh Svozilova, Dunarova duó már túl nagy falatnak bizonyult, a bronzmeccsen pedig a szlovák Simanicova, Tokosova egység ugyancsak 2-0-ra nyert a mieink ellen.

– A magyar strandröplabdázás történetében az eddigi legjobb eredményt értük el, ugyanis korábban nemzetközi versenyen női páros még nem jutott a legjobb négy csapat közé – kezdte értékelését a RÖAK Kaposvár kettőse. – Mi ezek után egyből szerettük volna ezt az eredményt megfejelni, és egy éremmel hazatérni, de sajnos a harmadik napra elfáradtunk. Annak viszont nagyon örülünk, hogy hat színvonalas mérkőzést játszhattunk a három nap alatt, így ilyen szempontból a lehető legjobban alakult a verseny számunkra. Azt is tudni kell, hogy nem top-formában érkeztünk ide, így ezek tudatában, összességében elégedettek lehetünk. Arról nem is beszélve, hogy megtört a jég, és mostantól cél lehet szinte mindig a legjobb négy közé kerülés külföldön is.

Eszter és Szandra tovább folytatja a munkát Gubik János edző irányításával, és a tervek szerint a téli időszakban több nemzetközi fedett pályás viadalon rajthoz áll majd.