Történelmi siker: már most négy között a Diamant a kupában

Újabb rangadó vár az 1. MCM-Diamant Kaposvár együttesére a női röplabda Extraligában, a somogyi lányok csütörtökön 19 órakor a Vasast fogadják az arénában.

Történelmet írt az 1. MCM-Diamant Kaposvár Extraligás női röplabdacsapata: a vasárnapi, békéscsabai bravúros 3–1-es győzelemnek köszönhetően immár behozhatatlan előnyre tett szert az ötödik helyen álló Újpest előtt, vagyis bejutott a legjobb négy közé az élvonalbeli bajnokságban. A klub 51 éve íródó történetében erre még soha nem volt példa, természetesen a lányok nem szeretnének itt megállni: öt fordulóval az alapszakasz vége előtt hatpontos előnnyel vezetik a tabellát, készülnek a további nagy rangadókra és az áprilisi bajnoki elődöntőre, illetve az azt követő döntőre vagy bronzcsatára.

Ahogy Szasa Nedeljkovics vezetőedző fogalmazott a Békéscsaba elleni rangadó után: ez egy olyan mérkőzés volt, amelyre évek múltán is emlékezni fogunk. És valóban: a Diamant-lányok úgy nyertek 3–1-re a korábbi ötszörös bajnok Békéscsaba otthonában, hogy az utolsó pillanatokig nyílt volt a csata végkimenetele. A kaposváriak mentális erejét jól jelezte, hogy az első szettet 24–22-es hátrányból fordították a maguk javára, a negyedik játszmában pedig úgy kerekedtek felül, hogy előtte négyszer is befejezhette volna a játékot a rivális házigazda. A somogyiak azonban nem ismertek elveszett labdát, és mindig volt egy-egy extra megmozdulás, ami előrevitte a csapatot. Az amerikai center, Oblad ezúttal is üde színfolt volt, a sérülése után egyre jobb formát mutató Szerencsés-Miklai Zsanett nagyszerűen szállt be a játékba, Klisura és Szűcs pedig ezúttal is ponterős volt. Tálas, Szpin és Matics egykori együttese ellen bizonyított a Viharsarokban.

– Ugyanazt tudom mondani a békéscsabai meccsel kapcsolatban, mint pár hete a Vasas elleni, emlékezetes hazai siker után: ez a csapatmunka eredménye volt – nyilatkozta Szara Klisura, aki 22 pontig meg sem állt Csabán. – Magas szintű röplabdát játszott mindkét együttes, a játékosok mindkét oldalon harcoltak minden labdáért és pontért. Szellemileg és fizikailag is kemény volt ez a rangadó, és nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy végül mi tudtunk győzni. Sasa taktikája ezúttal is kiváló volt, mi pedig végrehajtottuk a pályán a megbeszélteket.

A kaposváriakra csütörtökön 19 órától újabb komoly derbi vár: a bajnoki címvédő, újdonsült Magyar Kupa-győztes Vasast látják vendégül az arénában, a találkozót élőben közvetíti az M4 Sport televíziós csatorna.

– Újabb nagy csata vár ránk, négy nappal a Békéscsaba elleni ütközet után nem lesz egyszerű újra a legjobb formánkat nyújtani – tette hozzá a szabadkai klasszis. – Frissítenünk kell, aztán felkészülni és újra harcolni az egyik legjobb magyar együttes ellen. Azonosak a céljaink, így remélem, hogy a közönség jól szórakozik majd, és az a végeredmény születik majd, amit mi szeretnénk.

Az 1. MCM-Diamant Kaposvárra egy újabb nagy ütközet vár, s ahhoz, hogy ismét győztesen kerüljenek ki a párharcból, nagy szükségük lesz a lelkes szurkolóik segítségére is.