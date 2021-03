Bejutott a legjobb négy csapat közé a Diamant

Harmadszor is legyőzte az MTK Budapestet, így bejutott az elődöntőbe az 1. MCM-Diamant Kaposvár a női röplabda Extraligában.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Nagy tétje volt a találkozónak, hiszen ha a házigazda 1. MCM-Diamant Kaposvár diadalmaskodik, akkor 3–0-ra nyeri az MTK Budapest elleni párharcot és bejut a legjobb négy közé a női röplabda Extraligában. Ha viszont elvesztette volna az összecsapást, akkor legalább még egyszer el kellet volna utaznia a fővárosba, ami a szoros program miatt igencsak nehéz helyzetbe hozta volna őket. Eddig is nagy terhelésnek voltak kitéve a játékosok, hiszen tizennyolc nap leforgása alatt – ezt a meccset is beszámolva ötször szólították őket pályára úgy, hogy közben volt egy marosvásárhelyi Challengekupa-túrájuk is.

A fáradtság abszolút nem látszott meg a hazai röplabdázókon, akik már rögtön az elején magukhoz ragadták a kezdeményezést és esélyt sem adva ellenfelüknek, szó szerint kiütötték ellenfelüket. Szara Kliszura bombája és Bodovics Hanna ásza után már 20–7 állt az eredményjelzőn, s innen már simán behúzta az első szettet a Diamant. Ebben a játékrészben Olena Kharchenko hét pontig jutott, közte öt blokkal.

A második játszma elején kicsit ráijesztett az MTK a házigazdára, de 8–3-nál már Leiszt Máténak kellett időt kérnie. A mérkőzés ezen szakaszában kiválóan működött a Diamant védekezése és támadása is, s ezzel nem tudtak mit kezdeni a vendégek, akik hamar akkora hátrányba kerültek, ahonnan már nem tudtak visszakapaszkodni. A harmadik etapban is az történt a pályán, amit a pályaválasztó akart, így ezt a játékrészt és a meccset is a Kaposvár nyerte, s ezzel bejutott az elődöntőbe.

1. MCM-Diamant Kaposvár–MTK Budapest 3–0 (15, 10, 20)

Kaposvár Aréna, zárt kapuk mögött. V.: Sík B., Horváth M.

1. MCM-Diamant Kaposvár: Szűcs (8), Bodovics (5), Helics (7), Kliszura (10), Kharchenko (17), Király-Tálas (2). Csere: Szpin, Hegyi (liberók), Szedmák (4), Kump (1), Kalmár (1), Tóth J. (-). Vezetőedző: Szasa Nedeljkovics. Másodedző: Böcz Dávid.

MTK Budapest: Borsos (4), Durst (-), Szerencsés-Miklai (10), Kilyénfalvi (1), Vezsenyi (3), Godó (-). Csere: Szalai (libero), Lesi (3), Berkó (1), Petri (-), Dani (2). Vezetőedző: Leiszt Máté. Másodedző: Schildkraut Krisztián.

A párharc végeredménye: 3–0 az 1. MCM-Diamant Kaposvár javára, így a somogyiak jutottak tovább a legjobb négy közé, ahol a SWIETELSKY-Békéscabai RSE lesz az ellenfelük.