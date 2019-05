Tovább nőtt Szvoboda előnye Dalecinben

Szvoboda Bence újabb részsikert aratott a cseh motokrosszbajnokság harmadik fordulójában. A kaposvári motorversenyző a második futamot megnyerte, a napi értékelésben pedig a második helyen zárt, de így is nőtt előnye a pontvadászatban.

A dalecini pálya fogadta a cseh motokrosszbajnokság mezőnyét a hétvége folyamán. A 80-as években világbajnoki versenyeknek helyszínt adó pálya különösen kedves a magyarok legjobbja számára, karrierje során eddig mindig képes volt nyerni itt a cseh bajnoki kiírásban. Tavaly csuklótörése után két futamgyőzelemmel tért vissza ezen a helyszínen, azóta pedig sikert-sikerre halmoz az MX1-es kategóriában.

Az idei bajnokságban két forduló után Szvoboda nyújtotta a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt, eddig mind a négy futamát dobogós helyen fejezte be, ebből kétszer a legmagasabb fokán. 15 pontos előnnyel érkezett meg Dalecinbe, ahol nem csak a két Osicka Team-es ellenfelével kellett megküzdenie az újabb sikerekért, hanem az MX1-es kategória rekordbajnokával, a sérülésből visszatérő Martin Michekkel, és az egykori junior világbajnokkal, Matiss Karróval, aki vendégszereplőként vett részt ezen a viadalon, a bajnoki pontvadászatban nem jelent veszélyt Bencére.

A kvalifikáción Szvoboda a második helyen kezdte a napot, ami bíztató futamokat ígért, tekintve, hogy csak három tizeddel maradt le a pole pozícióról. Az első menetet kontroll alatt tartotta Karro, a rajttól a célig vezetett, de Neugebauerrel sem bírt a magyar fiú, aki így a harmadik helyen zárta ezt az etapot. Meg is lett ennek helyezésnek a böjtje: a köves dalecini pályán Neugebauer motorjáról felverődő kövek szétlőtték Szvoboda felsőtestét, csúnya véraláfutásokat okozva a mellpáncél által nem takart területeken.

A második futamban Szvoboda revansot vett. Ebben a menetben is Karro kezdett a legjobban, a bajnoki címért küzdő kaposvári fiú csak az ötödik helyen motorozott a rajt után, de ezúttal nem érte be az első helynél kevesebbel. A leintésig hatalmas tempót diktált, amire nem volt az ellenfeleknek ellenszere, és a több éves VB-tapasztalattal rendelkező Karrónak is fejet kellett hajtania Szvoboda gyorsasága előtt. A két futam értékelése alapján Karro nyerte a dalecini összecsapást, Szvoboda viszont a bajnoki címére veszélyes ellenfeleit maga mögött tartotta, így újabb pontokkal növelte előnyét a pontvadászatban.

– A második futamban megmutattam, hogy mit tudok – kezdi a futam utáni értékelést Szvoboda. – Ennél gyorsabban nem tudtam volna motorozni, a teljesítőképességem határán mentem végig. Sajnos így sem lett meg az összetett győzelem, ami a dalecini győzelmi sorozatom végét jelentette, de emiatt nem bánkódom egyáltalán. Jó erőben érzem magam, és a tempómra sem lehet panasz. 18 pont az előnyom a bajnokságban. Ilyen kedvező pozícióban még soha nem voltam Csehországban.

A cseh sorozat félidőben jár, három fordulóban lehet pontokat még gyűjteni. Petrovice, Kramolin és Jinín vár idén a mezőnyre, és legkésőbb augusztus 25-én kiderül, hogy kik lesznek a kategóriák bajnokai. Szvoboda 2017-ben már megnyerte az MX2-es kategória küzdelmeit Csehországban, de MX1-ben még nem tudta az első helyen zárni a pontvadászatot. Erre készül idén.

A dalecini verseny végeredménye:

1. Mattis Karro (lett, Husqvarna), 47 pont

2. Szvoboda Bence (magyar, KTM), 45 pont

3. Filip Neugebauer (cseh, KTM), 42 pont

4. Martin Michek (cseh, KTM), 33 pont

5. Lukas Neurauter (osztrák, KTM), 31 pont

Az MX1-es cseh bajnokság állása:

1. Szvoboda Bence, 137 pont

2. Filip Neugebauer, 119 pont

3. Lukas Neurauter, 108 pont

4. Vaclav Kovar, 102 pont

5. Petr Bartos, 85 pont