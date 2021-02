Továbbjutott a Siófok KC

Kozármislenyi kilencgólos sikerével a legjobb nyolc közé jutott a kézilabda Magyar Kupában a Siófok KC együttese, mely egy lépésnyire van már csak a négyes döntőtől.

– A négyes döntő egy igazi kézilabdaünnep, egy nagyon rangos esemény, szeretnénk a részesei lenni – mondta Zdravko Zovko, akinek tanítványai sikeresen vették az első akadályt, ám a négyhez szerencse is kell, hisz a következő körben már a Fradival, vagy akár a Győrrel is szembekerülhetnek.

Az alacsonyabb osztályú mislenyiek elleni továbbjutás nem okozott gondot a sérült Kobetic és a válogatott Szikora, Tomori duó nélkül sem. Úgy nyertek kilenccel, hogy tizenkét gólos vezetésük után (15–27) az utolsó kilenc és fél percben egyetlen akciógólt szereztek, vagyis egy kényelmes első félidő után ezúttal húsz perc kézilabda is elég volt tőlük…

– Sok hiányzó volt a mai napon, és ez érződött is a csapat játékán, de megvan a továbbjutás, és ez a lényeg – mondta Zdravko Zovko a találkozó után, melyről többet nem is érdemes beszélni.

A legfontosabb balatoni szempontból, hogy egy hónap után újra pályára léphetett a francia szélső, Aoustin, aki január tizenhetedikén, a francia Fleury elleni Európa Liga-találkozón szerepelt utoljára az együttesben. A kihagyás meglátszott a játékán, három góllal tért vissza, melyet négy kísérletből ért el.

Lapos és Juhász mellett – akik közül utóbbi hetest harcolt ki, amit előbbi értékesített – ezúttal a márciusban tizen­nyolcadik születésnapját ünneplő Pelyva Zsanett, illetve a tizenkilenc éves szélső Kadlicsek Zea is játéklehetőséget kapott Zovko edzőtől. Ők az ifjúsági első osztályban jelenleg nyolcadik együttesben szerepelnek a már említett Lapos, Juhász duó mellett. Kadlicsek – aki a NB I./B csoportos Nagyatádban is szerepel – remekül élt a lehetőséggel, két kísérletéből egyet értékesítve megszerezte első találatát a felnőttek közt. Csapó Kincső teljesítményét is ki kell emelni, aki tizenhét védéssel zárt harminchét lövésből, ami remek teljesítmény akkor is, ha remekül működött a fal előtte a mérkőzés egyes periódusaiban.

A Győr és Fradi mellett – akik a négy közé jutásért még nem találkozhatnak egymással – eddig a Kisvárda a Dunaújváros (29–25), az Érd pedig a Békéscsaba legyőzésével jutott még be a legjobb nyolc közé, melyért a folytatásban, február tizenkilencedikén DVSC–Alba, MTK–Mosonmagyaróvár, illetve március tizedikén Budaörs–Vác találkozókat rendeznek. Ezen együttesek közül kaphatnak tehát ellenfelet a somogyiak a következő körben, melyet a kiírás szerint április elején rendeznek.

Kozármisleny SE–Siófok KC 20–29 (12–13)

Kozármisleny, zárt kapuk mögött. Vezette: Bába S., Horváth P.

Kozármisleny SE: Gadányi – Grénus 1, Scheffer 3, Leitner, Linder 1, Polics 5(1), Schaffer 3. Csere: Németh O., Víg V. (kapusok), Markovics 2, Szemmelrock 2, Hornyák B., Takács V., Halász, Péter, Tobak 3. Edző: Zdenko Kordi.

Siófok KC: Csapó – Such 2, Kiss N 5, Tóth G. 4(2), Jezic 7, Horacek 1, Aoustin 3. Csere: Böhme 4, Hársfalvi 1, Mazák-Németh, Lapos 1(1), Juhász, Kadlicsek 1, Pelyva. Edző: Zdravko Zovko.

Kiállítások: 2(-), illetve –. Hétméteresek: 1/1(1/1), illetve 3/3 (1/1).

Fotóillusztráció: Németh András