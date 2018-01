A trónkövetelő Barcika vendége lesz a Demeter-egylet

Szerdán 18 órakor pótolják a még decemberben elhalasztott Vegyész RC Kazincbarcika–Fino-Kaposvár férfi röplabdarangadót. A találkozóról a kaposvári, somogyi röplabdabarátok sem maradnak le, lévén az M4Sport közvetíti.

Az előző bajnoki szezonban csak bronzérem jutott a szlovák mester, Daniel Oravec irányította Vegyész RC Kazincbarcikának – a Magyar Kupában még a négy közé sem jutottak –, az idén viszont mindenképpen előrébb lépnének. A Barcika is azon csapatok közé tartozik, amely bejelentette igényét a bajnoki címre.

Ha a játékosállományukat vesszük alapul, van realitása a dolognak. Három légióst is foglalkoztatnak a 20-szoros venezuelai válogatott Carlos Páez, a 80-szoros macedón válogatott Vlado Milev, valamint a még csak 19 éves, de 206 centire nyúlt Zachary Palánkai-Omoshebi személyében, aki a napokban mutatkozhat be az angol válogatottban a Németország és Luxemburg elleni felkészülési hármas tornán.

Pontosan csapatra valónyi magyar válogatott röplabdázót vonultatnak fel. Az immár a 42. életévét taposó Mészáros Dömötört (91) és Juhász Pétert (13) jól ismerik a Fino hívei is, míg Szabó Dávid 26, Toronyai Miklós 14, Kovács Zoltán és Gebhardt Norbert pedig egyaránt négy-négy alkalommal ölthette magára a válogatott mezét.

A hazai pálya is a Vegyész mellett szól – azért mégis csak több, mint 400 kilométert buszozik a kaposvári társaság oda, na meg vissza is –, s az eddigi 11 bajnoki meccsüket úgy hozták, hogy csupán egyetlen szettet engedtek csak át. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a szlovák Nyitrát – amely kettős győzelemmel búcsúztatta a Challange Kupából a Fino-Kaposvár egyletét – előtte egy hónappal a saját otthonukban verték a MEVZA Kupában.

A kazincbarcikai rangadón gyaníthatóan kulcsszerepe lesz ifjabb Nagy Péternek, aki a Dunaferr ellen az első játszmát a pályán töltötte. Csak bírja végig erővel és szuflával…