Tükörsima siker Kiss kilenc góljával

Könnyed győzelmet aratott Aoustin, Kobetic és Szikora nélkül is a Siófok KC Székesfehérváron, ahol a szintén tartalékos házigazdák mindössze tizenegy percig tudták tartani velük a lépést. A balatoniak tavaly februárban lőttek utoljára ennyi gólt egy Szent István SE elleni hazai bajnokin.

Mintha csak edzettek volna egyet Jezicék, olyan könnyedén nyertek a Fehérvár KC otthonában, ahol – már-már szokás szerint – alaposan megszórták ellenfelüket! A legutóbbi két egymás elleni bajnokin negyvenet, illetve negyvenkettőt dobtak neki, ami után ez a negyvenöt már nem is meglepetés. Tizenegy percig volt szoros a találkozó (8-8), majd a folytatásban már csak egy csapat volt a pályán. Az első félidő nem a védekezésről szólt, amit a harminc perc alatt esett negyven gólon kívül jól mutat, hogy nem volt kiállítás és hétméteres is csak egy. A balatoniak tizenhét gólt kaptak, hasonlóra a DVSC (19) és Krasnodar (18) volt képes ellenük, ám ez a Fehérvár más szintet képvisel. Ezúttal azonban ez is bőven belefért, mert támadásban szórták a gólokat, nyolcan is betaláltak, a legeredményesebb Jezic volt öttel, Tóth pedig négyig jutott ebben a félórában.

A fordulás után sem változott semmi, valamit javult a balatoni védekezés, így még inkább nőtt a különbség, ami már hét perccel a vég előtt tízre ugrott (19-29). Zdravko Zovko edző kedvére variálhatta együttesét, melyben Csapót váltva Mistina is lehetőséget kapott a kapuban és Juhász is megszerezte első élvonalbeli gólját. Ebben a második játékrészben Kiss Nikolett volt igazán elemében, hatszor is betalált, Such ötször, Hársfalvi pedig négyszer. Kiss végül kilenccel zárt, aki Siófok mezben most volt a legeredményesebb!