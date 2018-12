Ubilla visszatért Kaposvárra

Visszatért a Kaposvári KK NB I./A csoportos férfikosárlabda-csapatához Emmanuel Ubilla, aki a 2015/2016-os bajnoki szezonban már játszott a somogyi együttesben.

Ubilla akkor a finn ligából érkezett a somogyi megyeszékhelyre és remek statisztikai mutatókkal bírt. Az ottani szezon végén még visszament Puerto Ricóba, a Quebradillas csapatához. Oda szinte haza ment az irányító, hiszen ugyan New Yorkban született, ám puerto ricói állampolgár is. A kaposvári ténykedése alatt huszonegy meccset játszott. Harmincöt percet töltött átlagban a pályán. Ezalatt 17,6 pontot ért el, úgy, hogy meccsenkét 5,6 lepattanót is gyűjtött. A 7,9 gólpassz kimondottan jónak számított mérkőzésenkét, ahogy a 26,5-es VAL pont érték is. Mindkettővel az élen végzett az alapszakasz zárásakor a statisztikai ranglistákon. Nem véletlen, hogy a Zalakerámia ZTE KK elcsábította Somogyból a következő szezonra. Ott szinte ugyanezeket a mutatókat hozta az alapszasz statisztikáiban.

– Ubilla érkezésével jó szervező készségű, jó irányító képességekkel rendelkező, igazi győztes alkatú, végjátékot megnyreni tudó kosárlabdázóval bővül a keretünk – mondta a hétfő délutáni sajtótájékoztatón Monok Tibor, a Kaposvári KK ügyvezetője.

– Örülök, hogy sikerült szerződtetni és segíthet abban, hogy az idei három meccsünkből legalább kettőt megnyerjünk. Tavasszal pedig eredményesebb lesz a csapat. Ubilla szerződése a szezon végéig szól. Most öt külföldi játékosunk van, egy légiós, Sheperd van még próbaidőn. A héten meglátjuk, miként illeszkednek a játékosok egymáshoz. Ezt követően az Ádámmal közösen döntünk arról, hogy melyik négy külföldi fog itt maradni. Ugyanakkor Sheperdnek van olyan szerződése jelenleg, amiből ki tudunk lépni.

Luka Markovic érkezésével nem indokolt az öt légiós megtartása. Létszámban megvagyunk, minőségben persze lehetne még jobb játékosokat szerződtetni. Azoknak a kluboknak fontos elsősorban az öt légiós szerepeltetése, amelyek az európai kupasorozatban érdekeltek, illetve nem tudtak megfelelő magyar kosárlabdázókat igazolni. Szerintem nekünk a magyar kontingensünk jól sikerült, Ubillával pedig erősödik a légiós állományunk is. Nagyon bízom abban, hogy érkezésével játékostársakat fog feljebb hozni, erősíteni. Gondolok itt a Lilov dobószázalékára. Neki fontos, hogy jó irányító mellett játsszon. Halász Ákos is egyre biztosabban kosárlabdázik, de remélem Ubilla többekre is jó hatással lesz.

– Elsősorban az egyes poszt nem működött, akkor, amikor főleg idegenben hullámvölgybe került a csapat – nyilatkozta Fekete Ádám, a Kaposvári KK vezetőedzője. – Kellett valaki, aki ilyenkor a pályán vezéregyéniséggé tud válni. Nyilván ilyenkor nem könnyű egy ilyen játékost találni, de a szerencse is közrejátszott abban, hogy le tudtuk igazolni. Bízunk benne, hogy megoldja a feladatot.

– Mint ismert Kaposvár után Zalaegerszegen folytattam a pályafutásomat – mondta Emanuel Ubilla. – Egy lettországi kitérőt követően Görögország volt a következő állomáshelyem. Ott közel egy hónapja búcsúztunk el egymástól, azóta vártam az érkező ajánlatokat. Szerettem volna ismét mielőbb játékba lendülni. Nagyon örülök, hogy megkerestek Kaposvárról, mert jó emlékeket őriztem a csapatról. Hiszek abban, hogy Rolival és Markó Spicával mielőbb ismét jó összhangban tudunk együttműködni a pályán.

A Kaposvári KK együttese december 6-án, csütörtökön 18 órakor az Atomerőmű SE otthonában vív előkészületi mérkőzést.

– A válogatott világbajnoki selejtezős szereplése miatti három hetes bajnoki szünet nagyon hosszú – folytatta Fekete Ádám. – Speciális helyzet, hogy új játékosunk van, fontos volt, hogy legalább egy meccset tudjon játszani. Ebben az időszakban viszonylag keményebb munkát végzünk, mint a bajnokság közben. Beiktattunk egy mérkőzést egyrészt a monotónia megtörése miatt, másrészt, hogy tartani tudjuk azt a szintet, amellyel most már a komolyabb csapatok ellen is tudunk nyerni. Ebben az időszakban nem könnyű leszervezni egy edzőmeccset, ezért is örülünk, hogy komoly ellenfélel szemben sikerül majd gyakorolni.

