Új edző a kadarkútiak kispadján

Mivel az október 23-ai állami ünnep miatt a szombat munkanap lesz, ezért minden osztályban egységesen vasárnap rendezik a mérkőzéseket. A mennyei megye egy találkozói közül mi a Kadarkút–Nagyatád ütközetre fókuszálunk.

A 10. forduló párosítása

Vasárnap – 15 óra:

Kadarkút–Nagyatád

Néhány napja új edző irányítja a kadarkúti együttest; Csajági Csaba elköszönt, az utódja pedig – legalábbis az őszi szezon végéig – Pintér Gergő lett.

– Meglepett bennünket, hogy Csajági Csaba hirtelen felállt a kispadról, de elfogadjuk a döntését; köszönettel tartozunk neki a Kadarkúton végzett munkájáért – mondta Pintér Gergő, a Kadarkút új mestere. – Régóta dolgozom a klubnál, az utánpótlásban dolgoztam sokáig. Ismerem a csapat tagjait, s úgy vélem, hogy elfogadnak engem. Jó lenne győztes meccsen debütálni, bár egyáltalán nem lesz egyszerű a tavalyi bajnok Nagyatád ellen. Sem sérült, sem beteg, sem pedig eltiltott játékosunk nincs, vagyis ahogy mondani szokás, mindenki a fedélzeten. Nagyon bízom abban, hogy az edzőváltás lökést ad a társaságnak.

– Túl sokat engedtem az elveimből, ami a visszájára sült el; ezért döntöttem úgy, hogy inkább felállok és átadom a helyem másnak – mondta a leköszönt Csajági Csaba.

Tavasszal mind a 15 bajnoki meccsét behúzta a Nagyatád úgy, hogy csupán négy gólt kaptak. Most ősszel viszont akadozik a gépezet…

– Nem is a végkimenetele, hanem sokkal inkább az aránya miatt csalódás volt számunkra a Nagykanizsa elleni NB III.-as osztályozó – más kérdés, hogy sem szakmailag, sem pedig anyagilag a két klub nem tartozik azonos súlycsoportba –, amit nem igazán tudtunk kiheverni, ráadásul ez miatt majd három héttel később kezdtük csak meg a felkészülést – kezdte Keszei Ferenc, a Nagyatád mestere.

– Ráadásul a nyári szünetben több játékos is plusz kilókat szedett magára. Hatan elköszöntek, mások pedig – mint Patak Bálint és Rácz Ervin – megsérültek. Nem kifogásokat keresek, de az elején szerencsénk sem volt. A Lelle elleni bajnoki nyitányt kivéve mi birtokoltuk többet a labdát, aztán egy gyors kontrából az ellenfelünk szerezte meg a vezetést. Márpedig nehéz úgy játszani, hogy te vagy hátrányban… Az viszont biztató, hogy az utolsó három mérkőzésünket megnyertük, s természetesen ez a célunk Kadarkúton is. Bár azt tegyük hozzá – s ez a mezőny többi csapatára is vonatkozik –, hogy Kadarkúton az egyik legnagyobb ellenfél a pálya, pontosabban annak állapota. Az egyik ifistánk, Koósz Ádám porcsérülés, míg Kovács Krisztián munkahelyi elfoglaltság miatt hagyja majd ki a vasárnapi kadarkúti fellépést.

Keszei Ferenc még hozzátette, hogy a Balatonlelle – amely kiemelkedik a mezőnyből – a bajnoki cím első számú várományosa, ám a Nagyatád is ott lesz a dobogón.

Somogysárd–Nagybajom

Két jó formában lévő csapat csap össze Somogysárdon. Aki nyer, az tuti dobogós.

Segesd–Balatonlelle

A vaskos meglepetés kategóriába tartozna, ha a kiesés ellen hadakozó Segesd fel tudná tartóztatni a százszázalékos Balatonlellét.

Toponár–Balatoni Vasas

Majd egy hónapja, négy fordulóval korábban szerzett utoljára pontot a Toponár. Kérdés, hogy a Balatoni Vasas ellen megtörik, avagy tovább tart-e a negatív szériájuk?

Marcali–Hetes

Bár idén már több meglepetést is okozott a Marcali, borítékolható, hogy a veretlenül menetelő újonc hetesi egylet most sem marad pont(ok) nélkül.

Tab–Magyaregres

Mind a két csapat jól szerepel az őszi idényben, így aztán bármilyen eredmény elképzelhető.

Balatonkeresztúr–Balatonföldvár

Legutóbb a Csurgó ellen megszerezte első győzelmét – és első pontjait – az újonc Balatonföldvár, ám meglepetés lenne, ha Keresztúron tovább nőne a pontjaik száma.

Csurgó–Babócsa

Az idei idény, legalábbis az első félév nem a Csurgóról és a Babócsáról szól. Éppen ezért lehet érdekes a találkozójuk.

Mesterlövészek A góllövőlista élcsoportja: 1. Németh Ádám (Somogysárd) 11 gól, 2–3. Kuti Krisztián (Somogysárd) és Decsi Richárd (Hetes) 8–8 gól, 4–7. Kuti Richárd (Hetes), Horváth Milán (Balatonkeresztúr), Ivusza Gábor (Toponár) ás Tábori Tamás (Tab) 6–6 gól.