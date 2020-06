Új játékost igazolt a Kaposvári KK

Szerződtette első légiós játékosát a 2020/2021-es szezonra a Kaposvári KK NB I./A csoportos férfikosárlabda-csapata.

Alakul a Kaposvári KK kerete az előttünk álló – a tervek szerint októberben rajtoló – NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnoki szezonra.

Mint arról már korábban beszámoltunk a somogyiak elsőként a magyar magot akarták kialakítani. Miután ez Révész Ádám érkezésével, valamint Baki Gergely marasztalásával sikerült, következhetett a külföldiek keresése. Ennek első lépcsője zárult most sikerrel.

Az irányító poszton szereplő Morris Curry 178 centiméter magas amerikai kosárlabdázó – számolt be erről hivatalos honlapján az együttes. Játszott már többek között Németországban, Törökországban, Franciaországban és Romániában is. A 33 éves irányító a magyar bajnokságban januárban mutatkozott be a Szeged színeiben.

A rövidre szabott szezon során 8 mérkőzésen lépett pályára, átlagban 36 perc játékideje alatt 20,5 pontot, 7,6 gólpasszt és 2,5 lepattanót tett a közösbe, mindezt 100 százalékos büntetőmutatóval (30-ból 30-at értékesítve a 8 meccs során).

A somogyiak ellen is bizonyította rátermettségét február végén, oroszlánrészt vállalva csapata hátrányának ledolgozásában 24 pont és 6 gólpassz állt a neve mellett a Szeged–Kaposvár meccs végén.

– Nagyon örülök, hogy Curry csatlakozik hozzánk, nem csak Szegeden, hanem már korábbi csapatainál is bizonyította, hogy nagyon jó képességű játékos, sőt, a saját bőrünkön is tapasztalhattuk ezt – nyilatkozta Fekete Ádám, a Kaposvári KK vezetőedzője az érkezőről. – A mutatói önmagukért beszélnek, és mind emberi és sportemberi oldaláról csak jó véleményekkel szembesültünk. Nagy szükségünk van egy olyan irányítóra, aki képes jó ritmust adni a csapatnak, ez tavaly sajnos több alkalommal is hiányzott. Bízom benne, hogy az ő tapasztalata segít majd bennünket abban, hogy a jó ritmus egész szezonon át kitartson.

A Kaposvári KK jelenlegi játékoskerete a 2020/2021-es szezonra: Morris Sharaud Curry (amerikai), Hendlein Roland (csapatkapitány), Baki Gergely, Bogdán Benedek, Hock Gergő, Krnjajszki Borisz, Révész Ádám, valamint az U20-as keretből később csatlakozó játékosok. Vezetőedző: Fekete Ádám. edzők: Filipovics gordan, Szőke Balázs.