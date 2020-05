Új mozgásformákat próbálnak

Új sportolási forma jelent meg a vízes sportok világában.

– Minden gyermek egyszer sellő akar lenni, akárcsak a mesében – mondta lapunknak Laski Vivien, a Kapos Dynamic SzSE szinkronúszó szakosztályának vezetőedzője. – A sellőúszás az új divat, amely az Egyesült Államokból indult hódító útjára. Ez a nem mindennapi mozgásforma az úszásban gyökerező sportág, nemtől és edzettségi szinttől függetlenül elsajátítható. Számos pozitív élettani hatása van, de emellett ideális program kikapcsolódásra és feltöltődésre is.

Megtudtuk azt is, hogy a sellőúszás kitűnően fejleszti az állóképességet, erősíti a törzs- és hát izmait.

– A látványos sellőruha egy varázslatos hangulatot ad, melyet az egyedi sellőúszó mozgások, feladatok és mozgásfejlesztő gyakorlatok tesznek igazán különlegessé – folytatta Laski Vivien. – Az úszás elsajátítását játékos formában teszi lehetővé, s az uszony használata intenzívebbé teszi az edzéseket. Míg a legkisebbeknek az előkészítő kisvizes csoportok indulnak, addig a vízbiztos gyerekeknek már mélyvizes játékos feladatok vannak.

Az Ariel SellőSuli keretein belül Kaposváron nemsokára induló sport nem csak mozgásként, de családi programként is igénybe vehető. Felnőtteknek leánybúcsúk, anyás-lányos sportprogramok, születésnapok ünneplését teszi különlegessé ez a nem mindennapi program. Gyermekeknek sellőparti és sellőtanfolyam formájában lesz elérhető Kaposváron és környékén ez a szolgáltatás. Júliustól pedig készségfejlesztő táborokban imerkedhetnek meg az érdeklődő fiúk és lányok a sellőúszással. Azoknak a gyermekeknek is ajánlott, akik hobbi szinten szeretnének sportolni. A sportolást, igény szerint fényképezkedéssel is egybeköthetjük, ahol garantáltan egyedi és különleges képek készülhetnek a sellőuszonyban.