Új seprű, jól söpör, Elek góllal nyert a Siófok

Második sikerét is begyűjtötte a BFC Siófok, melynek értéket növeli, hogy nem kaptak gólt, ráadásul mindezt három fiatallal a kezdőben érték el!

A nyíregyháziak hat nyeretlen meccs után érkezett Siófokra, ahol folytatódott a negatív sorozatuk. A balatoniak sikeréhez nem férhetett kétség, sőt, ha berúgják a helyzeteiket, nagyobb arányban is nyerhettek volna! Molnárnak mindössze két védeni valója volt, ez volt a nyolcadik fordulóban a második bajnokija, melyen nem kapott gól. Nagy előrelépés ez, hisz az elmúlt hét fordulóban tizenegyet kapott. A megbízott edző, Mihalecz István tehát remekül mutatkozott be a balatoniak kispadján, aki azonnal három fiatalt is a kezdőbe állított, A 19 éves Csibra és Réti, illetve a tizennyolc éves Bolla személyében. A sikert végül Elek büntetője hozta meg, amely előtt épp őt ütötte el Jova kapus egy sárga ellenében, sőt a meccset is Elek zárhatta volna le Csibra remek beadása után ám fejesét Jova bravúrral hárította nyolc perccel a vége előtt. Ezt megelőzősen is csak siófoki lehetőségeket lehetett feljegyezni, így nem férhetett kétség a sikerükhöz. Nagyon jó bemutatkozás volt ez a Varga edző utáni Siófoktól, mely – attól függetlenül, hogy milyen teljesítményt nyújt mostanában a Nyíregyháza – egy remek labdarúgókból álló együttest győzött le egy Elek góllal, melyet remélhetőleg újabbak követnek!

Két összetevője volt a sikernek, hogy többet játszottunk a pályán hosszában, mint keresztben az ellenfélnél, másik pedig, hogy mentalitás állapotunk jobb volt, mint az ellenfélé – értékelt Mihalecz István.