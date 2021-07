Új szakmai stábbal kezdi a bajnokságot a Diamant csapata

Átalakuló menedzsmenttel, új szakmai stábbal és jelentős számú fiatal játékossal vág majd neki a 2021/2022-es bajnoki évadnak az 1. MCM-Diamant Kaposvár extraligás női röplabdacsapata.

Sok minden történt április közepe óta a kaposvári röplabdasportban is, de júliusig kellett várni arra, hogy kialakuljanak az erőviszonyok, láthatóvá váljanak a jövő évi költségvetés biztosnak tűnő számai, és mindezek ismeretében, érdemben lehessen tárgyalni a folytatásról.

– A folyamatos háttér-egyeztetések eredményeként eldőlt, hogy a felnőttcsapatot az elmúlt három évben irányító szabadkai Szasa Nedeljkovics nem marad a vezetőedzői poszton – tájékoztatott a női röplabda Extraligában szereplő 1. MCM-Diamant Kaposvár. – A klub vezetői ezúton is szeretnék megköszönni a neves szakember munkáját. A felek nemcsak a közösen elért eredményekre lehetnek büszkék, hanem arra is, hogy a kaposvári egyesület letette a névjegyét a sportág európai térképen és elindult a profivá válás útján is az eltelt időszakban. Az új szakmai stábot a Kaposvári Röplabda Akadémia szakemberei közül választják ki, annyi azonban már bizonyos, hogy a Diamant új vezetőedzője az a Vincent Lacombe lesz, aki a legutóbbi évadban a bajnok és kupagyőztes FATUM-Nyíregyháza másodedzőjeként dolgozott. A fiatal francia szakember már májusban Kaposvárra költözött a családjával, és az eredeti tervek szerint az utánpótlásban vállalt volna munkát, ám az elmúlt hetek eseményei máshogy alakították a forgatókönyvet.

A játékoskeretet illetően a somogyiak már korábban bejelentették Király-Tálas Zsuzsanna, Bodovics Hanna, Szűcs Kinga, Szara Kliszura és Adela Helics távozását, és a közelmúltban kiderült, hogy a fiatal feladó, Kalmár Viktória is új együttest talált magának. Tatjana Matics, Tóth Jázmin, Kump Alíz, Szedmák Réka, Szpin Renáta és Hegyi Bianka továbbra is a Diamant mezében szerepel majd, és a klubvezetés fő szándéka az, hogy a korábbinál több olyan fiatal is az első csapat tagja legyen, aki az idén tíz esztendős kaposvári utánpótlás műhely korosztályos gárdáiban töltötte az elmúlt éveket. Összességében a tizenhármas keret 7(!) tagja is húsz év alatti tehetség lesz, ami mindenképpen megsüvegelendő, egyben nagy kihívás lehet a szakma számára.

– A kaposvári női röplabdaklub menedzsmentje is megújul, és a remények szerint friss, motivált vezetés elsődleges célja az lesz, hogy új támogatókat és partnereket is bevonjanak a további sikeres működés érdekében. Mindezek függvényében lehet majd kialakítani a végleges játékoskeretet, és augusztus közepétől egy harcos, egymásért is küzdő röplabdázókból álló, szerethető társaságot formálni a Kaposvár Arénában. A női Extraliga küzdelmei október közepén kezdődnek, a Challenge-kupában pedig majd november második felében kell bizonyítania a csapatnak.

A somogyi megyeszékhelyen változott a kiemelt sportegyesületek finanszírozási rendszere, és ennek is meg kell felelnie női röplabdaklubnak, ha szeretne hozzájutni a megszavazott önkormányzati támogatás egészéhez a következő szezonban. Az eredményességen kívül lényeges szempont lesz az erős marketing, a nézőszám alakulása és a saját nevelésű fiatalok szerepeltetése is. Az 1. MCM-Diamant Kaposvári Női RC az elmúlt években megmutatta, hogy tudatos építkezéssel és sok munkával messzire el lehet jutni. A legutóbbi hároméves projekt azonban most véget ért, és egy újabb fejezet kezdődik majd a klub életében.