Új vezetőedzővel készülnek a kisvárdaiak a Rákóczira

Újabb hosszú út vár a Kaposvári Rákóczi FC játékosaira, akik a labdarúgó OTP Bank Liga NB I. huszadik fordulójában, szombaton 17 órától a Kisvárda Master Good stadionjában lépnek pályára.

A Paksi FC ellen elveszített hatpontos mérkőzés után egy újabb igen fontos bajnoki következik a Kaposvári Rákóczi FC számára. A sereghajtó somogyiak ugyanis a tizedik, még bent maradást érő helyen álló Kisvárda Master Good otthonában vendégszerepelnek. Az észak-magyarországi csapatnál csütörtökön edzőváltás történt. A csapatot eddig irányító Dajka László, Kocsis János párost ugyanis Bódog Tamást váltotta a kispadon. Két nap után az új tréner munkája még nem fog érződni a csapaton, de annyi bizonyos, hogy mindenki a legjobb énjét akarja majd megmutatni.

– Egy edzőváltás után mindenki meg akarja majd mutatni, hogy a kezdőben a helye – nyilatkozta Waltner Róbert, a Kaposvári Rákóczi FC edzője. – A Kisvárda nem azért váltott edzőt, mert Dajka Lászlóval probléma lett volna, hiszen köztudott volt, hogy ő csak télig irányítja majd a csapatot.

A kaposvári labdarúgóknak így ezzel a tényezővel is meg kell majd küzdeniük. Illetve azzal is, hogy az elmúlt két hazai mérkőzésük során bár sorra dolgozták ki a nagyobbnál-nagyobb lehetőségeket, de a gólokkal adósak maradtak. A somogyiakat azonban egy olyan edző irányítja, aki tudja, mit kell tenni a kapu előtt. A korábbi magyar gólkirály, Waltner Róbert ugyanis játékoskén ontotta a gólokat, így bőven akad tanácsa a labdarúgóinak.

– Az edzéseken rengeteget gyakoroljuk a kapura lövéseket, ilyenkor nagyon jó százalékban lövik be a helyzeteket a játékosok – mondta Waltner Róbert. – A mérkőzés azonban mindig más, hiszen, amíg az edzésen 120-130-as pulzussal kell kapura lőni, addig a meccsen 160-200-assal. A lábak sem olyan frissek, hiszen lehet, hogy egy kontra után kell befejezni egy akciót. Erre is csak az a megoldás, hogy sokat gyakorolni, de ez valahol képesség és koncentráció kérdése is. Nyomás nélkül jól oldják meg a feladatot a játékosok, de meccsteherrel a vállon már nem biztos, ilyenkor sokszor megremegnek a lábak egy ziccerben. Sajnos annyi helyezeteket hagyunk ki, amelyekkel más csapat három meccset nyerne meg, mi pedig van, hogy gólt sem lövünk.

A Paks ellen hét perc alatt négy nagy helyzetet hagytunk ki, de mondhatnám a Puskás elleni meccset is, ahol négy száz százalékos helyzetet hibáztunk, így nem tudtunk nyerni. Volt, hogy a kapus mellett is elhúzta a labdát a játékos, de oldalhálóba lőtt, vagy éppen bele a kapusba. Egy kipattanó utáni fejesnél a hálóőr védett bravúrral, majd öt méterről az üres kapu fölé rúgták a helyzetet. Edzésen ezeket százból százszor rúgják be, de a meccsszituációt nem tudják visszaadni a tréningek. Hiába mondom a játékosnak, hogy maradjanak nyugodtak, higgadtak egy ziccerben, olyankor nem arra gondolnak, hogy mit is mondtak nekik az edzésen.