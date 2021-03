Újabb bravúros győzelmet aratott a Kaposvári KK a DEAC ellen

A bajnokság, 23. fordulójában csapott össze a két alakulat a somogyi megyeszékhelyen. A találkozó előtt Hendlein Rolandot köszöntötték a somogyiak egy emlékplakettel, abból az alkalomból, hogy a csapatkapitány a 450. tétmeccséhez érkezett a Kaposvári KK alakulatában.

Egy szomorú felvezetője is volt az összecsapásnak, egy perces gyászszünettel adóztak a közelmúltban elhuny Bartsch János emlékének. Az egykori Somogy Megyei Testnevelési és Sporthivatal volt igazgatója évtizedeken át szurkolt a kosárlabda-csapatnak a lelátóról.

A hazaiak szerettek volna visszavágni a januári 90–49-es debreceni vereségért, a vendégeknek pedig a sérülésből visszatérő Moody-val kiegészülve még az alapszakasz megnyerésére is volt esélye.

Két triplával indítottak a hajdúságiak, de a negyedik percben már Rivers duplájával már a somogyiak tartottak előrébb. Nem sokáig, mert Tóth Ádám zsákolása a fordítást jelentette. Allen és Rivers vezérletével még a negyed vége előtt 23–13-ra léptek el a lelkesen kosárlabdázó hazaiak. Miliszavljevics öt ponttal szállt be a meccsbe, rövidesen pedig csaknem húsz pont volt a különbség. Kiválóan védekeztek a kaposváriak, a félidőig a csereként érkezők is hozzátettek a játékhoz, így Allen óriási zsákolása után 51–32-vel zárult a második negyed.

A pihenő után a fizikai erejét remekül hasznosító Tóth Ádám révén vált eredményesebbé a DEAC, amely agresszívebben is védekezett. A záró szakaszra csökkent is a különbség, de így is 71–54-ről indult a negyedik negyed. M. Curry több labdát is eladott, az ellenfél pedig Drenovac és Hines révén nyílttá tette a meccset. A végjátékra újabb rohamot vezettek a somogyiak, akik a lélektanilag is fontos pillanatokban újabb és újabb pontokat tudtak szerezni végleg eldöntve ezzel a mérkőzést. A somogyiak legközelebb március 20-án, szombaton lépnek pályára, akkor az Oroszlány lesz a vendég.