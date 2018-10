Újabb döntetlent ért el a BFC

Nem volt könnyű mérkőzés, nem véletlenül állt ötödik helyen a Soroksár és szerzett több mint háromszor annyi gólt, mint a Siófok.

Az utóbbiak remekül azonban remekül védekeztek, sikerült lefékezni az ellenfél támadójátékát, így Molnár kapus immár 296 perce nem kapott gólt. Ezúttal a küzdelem dominált, amit jól jelez, hogy huszonegy szögletet rúgtak a csapatok, a hazai oldalon Molnárnak bravúrt nem is kellett bemutatni, az ellenfélnek nem akadt komoly lehetősége. A balatoniaknak is csak a második félidőben; Bolla beadásáról Elek maradt le, majd a lövését is blokkolták (58), majd Lorentz lökete ment mellé (66. p) és Zamostny helyzeténél is blokkoltak a védők (67. p).

Tíz perccel a vége előtt pedig Bolla beadásánál az utolsó utáni pillanatban mentettek Medgyes elől, a hosszabbításban Tóth Martin beadása után Fehér fejesében volt a három pont. Mindkettő nagy lehetősége volt. Nem kérdéses sokat, talán nem túlzás azt mondani, többet tettek a győzelemért a somogyiak ellenfelüknél, nem véletlenül mondta Lipcsei Péter a lefújás után, hogy részükről ezúttal nem volt több ebben a mérkőzésben. A balatoniak immár öt veretlen meccsen vannak túl, ami remek teljesítmény, van egyfajta stabilitása a csapatnak, ám hozzá tesszük, hogy nyerni utoljára szeptember tizenhatodikán sikerült, akkor már árnyaltabb a kép.

Merkantil Bank Liga NB II. – 14. forduló BFC Siófok–Soroksár SC 0–0 Siófok, Városi Stadion, 150 néző. Vezette: Kovács Gergely (Huszár Balázs, Bertalan Dávid) BFC Siófok: Molnár P. – Gál M., Fehér Zs., Lorentz, Csibra (Nemes – 80.p.) – Horváth A. (Tóth M. – 59.p.), Réti P. – Bolla, Elek B., Medgyes – Zamostny. Megbízott edző: Mihalecz István.

Soroksár SC: Kovács D. – Gárdos, Dvorschák, Valencsik, Bor – Derekas – Albert Á., Lőrinczy (Molnár R. – 76.p.), Tamás Zs., Kundrák (Kovács D. – 75.p.) – Pál A. (Orosz M. – 81.p.). Vezetőedző: Lipcsei Péter.