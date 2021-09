Újabb győzelmet aratott a Kaposvári KK

Az oroszlányiak legyőzésével a PVSK-MATRO Kupát is megnyerte Pécsen a Kaposvári KK férfikosárlabda-csapata.

A Szeged legyőzése után a döntőben léphetett pályára a Pécsen rendezett PVSK MATRO kupán a Kaposvári KK alakulata.

Már az első percben némi veszteség érte az elmúlt szezonban még Kaposváron játszó Miliszavljevics-csel felálló oroszlányiakat, Minchevet egy leérkezést követően sérülés miatt le kellett cserélni. Az első kaposvári pontokat Hilliard jegyezte, aki távolról volt eredményes. Hamar akadtak társai is T. J. Price és Ford személyében. Négy perc elteltével már tíz pont volt a különbség, s a gyors játékot erőltető somogyiakkal szemben nem nagyon volt ellenszere az oroszlányiaknak, akik nem is tudták csökkenteni a különbséget. A második szakasz elején Hilliard és T. J. Price újabb hármasa törte derékba az ellenfél felzárkózási kísérletét. Változó felállással is többnyire tartotta a különbséget Lazics edző együttese, az oroszlányiak jobbára Miliszavljevics tripláiban bízhattak. A negyed végén agresszívebb lett az OSE játéka és Parrish duplájával ismét tíz ponton belülre kerültek. A pihenő után kimaradtak a somogyi helyzetek, Minchev 2+1-es megoldása után pedig időt is kért Lazics edző. Minchev kosara után 53–52-nél először vezettek az oroszlányiak. Még a záró szakasz előtt sikerült javítani, így 60–69-nél indult az utolsó játékrész. A jól védekező oroszlányiak ismét egyre közelebb kerültek, Molnár pedig egyenlített 79–79-re. A végjátékot Ford zsákolása vezette fel, az utolsó percben Martin labdaszerzése pedig a tornagyőzelmet is jelentette egyben a kaposváriak számára.