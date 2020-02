Újabb két pontot hullajtott el a Siófok

A Szeged-Csanád Grosics Akadémia elleni hazai döntetlen után Szolnokon újra ”elszórt” két pontot a BFC Siófok, ráadásul úgy, hogy gól és emberelőnyben volt.

Meg kell persze jegyezni minkét a Szeged ellen, ezúttal is – egy finoman szólva vitaható – büntető miatt ment el két bajnoki pont. Ez volt egymás után a hetedik veretlen bajnokija a Siófoknak.

Nem volt egy szép mérkőzés, inkább harcos, ami várható is volt, viszont a balatoniak bírták a nyomást, sőt a vezetést is megszerezték Remili szabadrúgása utáni Réti fejessel (0–1). Ez volt a vendégek első kaput is eltaláló kísérlete, ám mivel a Szolnok sem veszélyeztetett, ráadásul Rokszin két perc alatt begyűjtött két sárgájával kiállítatta magát, így úgy tűnt, el is dőlt a három pont sorsa. Hogy nem így lett, az Nagy Róbert játékvezetőnek volt köszönhető, aki egy jobb oldali beadás után befújt egy büntetőt a házigazdáknak a kilencvenedik percben, ami azért is volt érdekes, mert Hutvágner magabiztosan húzta le a játékszert a levegőből a mögötte tusakodó Novák, Lorentz páros elől. Előbbinek tehát esélye sem lett volna a labda megjátszására.

Nincs ”szerencséje” a balatoniaknak, hisz a megelőző fordulóban a Szeged is egy büntetővel szerzett egy pontot ellenük, akár most a Szolnok. Négy pont úszott el két hét alatt. Meg kell jegyezni, ha már büntető az Izing – Novák párharc inkább azt ért volna a hatvannegyedik percben, ami után két sárga lapot is kapott a reklamáló hazai kispad. Ha viszont az nem volt tizenegyes, akkor a kilencvenedikben megítélt semmiképp. Hogy esetleg passzívak lettek volna a balatoniak emberelőnyben, arra Gál István azt válaszolta; ők futballozni szerettek volna, ezért jöttek ide, ám erre az a gyepszőnyeg alkalmatlan volt.

Szolnokon ráadásul Jagodicsot sérülés miatt kellett cserélnie Gál István edzőnek, akit az az Izing váltott, aki tavaly novemberben (!), még az FC Ajka elleni bajnokin játszott utoljára, akivel, ha pályán volt még nem kapott ki a csapat. Most sem kapott ki, ám a döntetlen inkább vereséggel ért fel.

Megszakadt sajnos Elek nagy sorozata, aki mindhárom megelőző tavaszi bajnokin gólt szerzett, ám most nem tudott veszélyes lenni a hazai kapura, csak úgy mint Remili, igaz a szabadrúgása utáni Réti fejes vezetést ért a sárga–kékeknek. Réti viszont első találatát jegyezte a szezonban, aki legutóbb a Vasas FC ellen volt eredményes, tavaly februárban.

Az elmaradt győzelem ellenére is dicséret illeti a nagyot küzdő, sokat dolgozó somogyiakat, akiknek ez a Tisza–parti egymás után már a hetedik veretlen bajnoki mérkőzésük volt.

Merkantil Bank Liga NB II – 25. forduló

Szolnoki MÁV FC – BFC Siófok 1–1 (0–0)

Szolnok, Tiszaligeti Stadion, 700 néző. Vezette: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Belicza Bence Péter)

Szolnoki MÁV FC: Csáki – Tisza (Kotula, 69.p.), Kovács O., Tamás L., Bárdos – Csirmaz, Rokszin, Földi (Tóth B., 84.p.), Albert Á. – Novák Cs., Vólent (Szabó P., 59.p.). Vezetőedző: Csábi József.

BFC Siófok: Hutvágner – Kővári, Lorentz, Jagodics B. (Izing, 33.p.), Kiss B. – Horváth A., Réti, Csilus T. – György N. (Jánvári, 46.p.), Elek B. (Horváth P., 51.p.), Remili. Vezetőedző: Gál István.

Gólszerző: Réti (48.p.), Novák Cs. (91.p. – tizenegyesből)

Piros lap: Rokszin (62.p. – második sárga lap után)

Csábi József: – A siófokiak igazolták, hogy nem véletlenül állnak a tabella elején. Ennek ellenére a félidőben azt éreztem, hogy félig tele van, félig pedig üres az a bizonyos pohár. A második játékrészben történtek ismeretében úgy gondolom, az a pohár tele van, örülnünk kell a döntetlennek. Az utolsó negyedórában látottakra lehet építeni, büszke vagyok a fiúkra. Nagyon nehéz sorozatban vagyunk, de jó úton járunk.

Gál István: – Nehéz mit mondani egy ilyen mérkőzés után, sőt, szakmailag nem is lehet… Ilyen létesítményben egy ennyire gyalázatos, futballra alkalmatlan gyepszőnyegen nem lehet játszani. Ennek tükrében szakmai értékelésbe nem is mennék bele. Megnyert meccset engedtünk ki a kezünkből. Gratulálok a házigazdáknak, szervezett, jól összerakott társaság ellen játszottunk. Fájó a döntetlen, ami számunkra vereséggel ér fel.