Újabb lépést tehet a bronz felé a Siófok KC

A tabellán már harmadik Siófok KC a tizedik, legutóbbi három bajnokiját elbukó Mosonmagyaróvár otthonában lép pályára az újabb siker reményében szerdán, 18.30 órakor.

A balatoniaknak két hét alatt ez már az ötödik bajnokijuk, a harmadik egymás után, amit idegenben vívnak meg. Remélhetőleg van még energia az utóbbi időben Nze Minko nélkül játszó csapatban, mert a bajnoki hajrá mellett ott van még az EHF kupa döntője is. Minden energiára szükségük lehet Kobeticéknak az elkövetkezendő időszakban.

Az óváriaktól még sosem kaptak ki az élvonalban, döntetlent is csak egyszer sikerült elcsípniük 2014-ben a Siófokkal szemben, mely most egymás után négy győzelemnél jár, vagyis jó formát mutat! A házigazdák már nem annyira, ám otthon veszélyes ellenfelek, hisz tizenhat pontjukból tízet saját közönségük előtt szereztek, legyőzték többek közt az Albát, Kisvárdát, a Dunaújvárost. Nem lehet őket félvállról venni, amit a siófoki meccs is bizonyít, melyen tizenhat gólos siker született ugyan, ám huszonkilenc perc után még döntetlenre álltak a csapatok. A védekezésük sem mondható rossznak, hisz 26,6 gólt kaptak eddig meccsenként és ebben a mutatóban a tabellán előttük álló csapatokat – DKKA, DVSC, Alba, Vác, ÉRD – is megelőzik, ami megsüvegelendő. A támadójátékuk minősége persze már más kérdés.

Igaz, náluk is akad száz gól feletti játékos Tilinger személyében, aki fehérváriként sok borsot tört korábban a balatoniak orra alá. A góljai nagy része azonban büntetőből született, hatvankilencszer talált be akcióból, aki mellett Szarkovára érdemes még figyelni Perianuéknak, akiktől hatalmas meglepetés lenne, ha ne tudnák megnyerni ezt a találkozót.