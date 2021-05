Újabb ponttal tizenharmadikként zárta szezont a BFC Siófok

Két szögletből esett találattal megosztozott a pontokon a BFC Siófok és az újonc Szentlőrinc. A balatoniaknak egymás után ez volt a hatodik veretlen bajnokijuk, melyeknek köszönhetően tizenkilenc ponttal zárták a tavaszt és tizenharmadikként a szezont.

Változatos mérkőzés volt, mindkét oldalon lehetőségekkel, mégis két pontrúgás kellett a gólhoz és a döntetlenhez. A balatoniak vezetésénél Szakály bal oldali szögleténél Havas maradt le Jagodicsról, a másik oldalon Nagyénál Mervóról Kiss a röviden! Jagodicsnak ez volt a második találata szezonban, legutóbb a DEAC ellen megnyert bajnokin találta be tavaly augusztusban. Meg kell jegyezni, hogy volt egy lőrinci lesgól is, ami nem biztos, hogy az volt; Harsányi jobb oldali beadásánál Kiss maradt le – a remekül játszó, Siófokon is megfordult – Kovácsról (10.p). Az első félidőben Balogh két gólpasszt is kiosztott, egyet Eleknek, egyet pedig Györgynek, de mindketten elrontották a ziccert. Balogh is eleresztett egy sunyi lövést, Slakta azonban kipiszkálta a bal alsóból. Hogy a szünetben maradt az előny, ami annak is volt köszönhető, hogy Keresztes ziccerben ollózni akart, de nem találta el a játékszert, majd Kovács lövését védte remekül Hutvágner mindez egy percen belül (35.p).

Hogy mégsem nyertek, az azért volt, mert a második félidő elejébe bizony belealudtak! Döntetlennél is akadt ziccerük, ám Kissről – miután leültette egy csellel Nagyot – Balogh elé került labdát a támadó a jobb felső mellé-fölé lőtte. Cipfnek a saját térfelének közepétől a vendég ötösig (!) vitte a labdát, ám az elé kivetődő Pacéka bravúrral hárított. Itt lehetősége lett volna passzolni is Cipfnek, ketten is követték az akcióját… A másik oldalon a gól mellett Kovács rövid felsőbe tartó lökete volt talán a legveszélyesebb lehetősége négy perccel a vége előtt. A helyzetek alapján – talán nem túlzás – a házigazdák közelebb álltak a sikerhez, de azok ezúttal kimaradtak.

A csapat harminc perc után kivette a nyári szabadságát és utána már csak túlélni akartuk a meccset, nem megélni – értékelt a lefújás után Mihalecz István a BFC Siófok trénere. – Az elmúlt hat bajnokin szerzett tizennégy ponttal a játékosok igazolták, hogy lényegesen több van bennük a tavaszi szezon elején látott játékuknál.

Az első félidőben kicsit meglepődtünk az ellenfél két magas támadója miatt, ezt nem sikerült jól levédekeznünk az első húsz percben – mondta Marian Sluka, a Szentlőrinc edzője. – Igaz közben szereztünk egy meg nem adott, szabályos gólt, aztán a folytatásban már mi domináltunk, a döntetlent megérdemelten vívtuk ki, sőt talán a végén meg is nyerhettük volna a találkozót.