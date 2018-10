Újabb vereséget szenvedett a Kaposvári KK

Kiütéses vereséget szenvedett Sopronban a Kaposvári KK együttese az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokság ötödik fordulójában.

Sopron KC–Kaposvári KK 79–57 (22–13, 15–9, 22–13, 20–22) Sopron, Novomatic Aréna, 1500 néző. Vezette: Tőzsér D., Minár L., Pozsonyi L. Sopron KC: Warner (12), Supola (10), Gilbert (11/9), Takács N. (3/3), Gordon (11). Csere: Lemar (12/3), Dénes (-), Wiggins (15/3), Molnár M. (5), Buzsáki (-). Vezetőedző: Sabáli Balázs. Edző: Bors Miklós. Kaposvár KK: Halász (8), Johnson (7/3), Lilov (9/6), Hendlein (12/3), Spica (8). Csere: Harazin (-), Markovic (5/3), Baki (5/3), Hock (3/3). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Filipovics Gordan. Az eredmény alakulása: 3. perc: 6–5, 8. perc: 13–11, 12. perc: 28–17, 17. perc: 30–20, 23. perc: 43–24, 27. perc: 57–32, 32. perc: 64–37, 37. perc: 73–45. Jók: Gordon, Gilbert, Warner, Supola, Lemar, illetve nem akadt kiemelkedő teljesítmény.

Tartotta a lépést ellenfelével a Kaposvári KK az első percekben. A vendégek kezdőötösében kapott helyet a több hetet sérülés miatt kihagyó Marko Spica. Lilov triplájával és Hendlein kosaraival a vezetést is sikerült átvenni. Spica találata után már időt is kért Sabáli Balázs vezetőedző. Gordon zsákolásával és Warner büntetőivel tüntette el a különbséget a Sopron KC együttese, amely kihasználva a somogyiak hibáit 22–13-ra nyerte az első negyedet. Hiába dolgozott le néhán pontnyit a hátrányból a folytatásban a Kaposvári KK, Gilbert triplája után már Fekete Ádámnak kellett időt kérni, mert ismét nagyobb lett a különbség. Markovic büntetőivel került ismét tíz pont alá a somogyi alakulat, amely rengeteget hibázott támadásban. Kilenc távoli kísérletből egyetlen egy volt sikeres, ráadásul tíz eladott labda is volt a vendégek statisztikai lapján. A nagyszünetben 37–22-es állást mutatott az eredményjelző.

A pihenőt követően sem változott a játék képe. A hazaiak rendre újabb pontokkal büntették a kaposváriak hibáit. A 25. percben már húsz pont volt a két csapat közt a különbség (49–29), így a záró szakasz – melyet hiába nyert meg két ponttal a somogyi alakulat – már csak formalitás volt.