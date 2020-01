Újévi nyitány Magyar Kupával hazai pályán a Szent István ellen

Bajnokság és az EHF Kupa után megkezdi Magyar Kupa szereplését is a Siófok KC, mely az év első találkozóján, a sorozat negyedik fordulójában a szintén élvonalbeli Szent István SE csapatát fogadja csütörtökön, 17 órakor. A balatoniak hosszú kihagyást követően, november tizenhatodika után lépnek újra pályára saját közönségük előtt.

A tét ezúttal a legjobb nyolc közé jutás, melynek kivívása nem jelenthet gondot a balatoniaknak, hisz bajnoki meccsen, idegenben is hússzal (19-39) verték az első osztályban újonc, eddig tizenegy bajnokin még mindig nyeretlen ellenfelüket Drabik hat és a fiatal Wald öt találatával. A Szent István – melynek keretében ott van a korábban Siófokon játszó Gercsó, Scheffer, illetve a sérülésből épülő Schneider – az alacsonyabb osztályú Kecskemét tízgólos (32-22) idegenbeli legyőzésével jutott a negyedik körbe, melyben már a somogyiak is bekapcsolódtak. Az utóbbi megye képviseletében a NEKA is ott van még ebben a fordulóban, akik az első osztályú Kisvárdát fogadják január végén.

A Szent István elleni meccsre visszatérve, a két csapat októberi bajnokijához hasonló, nagyarányú siófoki siker várható ezúttal is, főként azt látva, hogy miközben a vendégek néhány napja szenvedtek Dunaújvárosban, ahol tizeneggyel (22-33) kikaptak, eközben Moen edző tanítványai Kobetic hiányában is harminchét gólt szórtak az MTK otthonában, akiknek ennél többet ebben a szezonban csak a Győr dobott. Meg sem látszott, hogy november közepe óta nem játszottak tétmérkőzést Tomoriék, ráadásul miközben elől jöttek tőlük a gólok, Szikora továbbra is válogatott formában védett.

Ez a Magyar Kupa találkozó remek „felvezetése” lehet a hétvégi EHF Kupa csoportmeccs első fordulójának, melyben dán Kobenhavnt fogadják a Kiss Szilárd Sportcsarnokban.