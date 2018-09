Újonc elleni győzelemmel kezdte a szezont a Kaposvári KK

Történetének első élvonalbeli mérkőzésére készülődött az NB I./A csoport újonca. Egyelőre tíz játékost írtak a találkozó jegyzőkönyvébe, de nyilván érkeznek még a budapestiekhez kosárlabdázók a szezon során.

A hazaiaknál Halász Ákos ujjsérülése ellenére – bár edzéseket is kihagyott a héten – bemelegített társaival. A szezon első kaposvári találatát Johnson ziccere jelentette, majd Lilov növelte az előnyt. Buzás triplájával kezdte meg a pontgyártást a vendég gárda, Krnjajski pedig újabb hármasával egyenlített. A negyed második felében harcosan, lelkesen védekezett a somogyi együttes, a szerzett labdák után pedig próbáltak minél gyorsabb akciókat vezetni a hazaiak. Merim Mehmedovics kért elsőként időt 18–9-nél, ennek ellenére tíz pont fölé nőtt a különbség. A második játékrészben aztán a játékot vállaló Halász is pályára került a kaposváriaknál, Spica pedig nagyon élt a palánk alatt. Lilov triplája a 35–15-ös állást jelentette a 14. percben, aztán megtorpantak a kaposváriak. McCray több dobást is rontott és percekig nem született újabb hazai pont. A legjobbkor jött Hendlein triplája, ám a támadásban feljavuló vendégek Szobi ziccerével 38–32-re zárkóztak fel. A félidő slusszpoénját Spica hármasa jelentette a dudaszóval egy időben.

A nagyszünet után Hendlein, Spica, Lilov trió gondoskodott a hazai találatokról, így ismét tíz pont fölé kúszott a különbség. Amikor a gyors kosárlabdát tudta játszani a kaposvári együttes, akkor nem volt kérdés, hogy tovább nő-e az előny. A 27. percben újabb vendég időkérés próbálta megállítani a somogyiak lendületét 62–41-nél, de így is tetemes somogyi vezetéssel kezdődhetett a záró szakasz. A csereként érkező Bogdán szép triplával mutatkozott be, az ekkorra széteső vendégekkel szemben. A harminc ponton túli különbség teljesen reális volt a látottak alapján, Bogdán újabb szép kosarát joggal ünnepelte a publikum, s csak az volt a kérdés eléri-e a száz pontot a somogyi együttes? Ez végül az utolsó percben Hock Gergőnek sikerült, így beállította a 100–61-es végeredményt.

Kaposvári KK–SERCO-TF-Budapest 100–61 (26–14, 15–18, 34–21, 25–8)

Kaposvár, Városi Sportcsarnok, 900 néző, vezette: Pálla Z., Kulcsár T., Lengyel Á.

Kaposvári KK: Johnson (14/3), Lilov (16/9), McCray (13/9), Hendlein (17/6), Spica (22/3). Csere: Harazin (2), Baki (7/3), Halász (2), Hock (2), Bogdán (5/3), Puska (-), Kocsis Z. (-). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Filipovics Gordan.

SERCO-TF-Budapest: Sarenac (7/3), Buzás (8/6), Krnjajski (8/3), McLane (16/6), Filipovics S. (15). Csere: Beák (5/3), Meleg (-), Szobi (2), Adegbite (). Vezetőedző: Merim Mehmedovic. Edző: Rónaszéki Szilvia.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 9–3, 7. perc: 21–9, 12. perc: 30–14, 17. perc: 35–25, 22. perc: 47–35, 27. perc: 62–41, 32. perc: 84–53, 37. perc: 95–59.

Kipontozódott: (a 35. percben), illetve (a 26. percben). Jók: Hendlein, Spica, Lilov, Johnson, illetve McClane, Filipovics S.

Fekete Ádám: – Örülök a győzelemnek, hiszen a kiegyenlített bajnokságban minden sikernek nagy értéke van, akár hazai pályán, akár idegenben. Reálisan nézve az újonc ellenfél egyelőre még alakulóban van, két külföldivel tudtak kiállni a mérkőzésre. A győzelem jót tett az önbizalmunknak, apró lépésekkel haladunk előre. Bízom benne, hogy fejlődésünk töretlen lesz.

Merim Mehmedivic: – Mindenek előtt elismerésem a kaposváriaknak a győzelemhez. Tudtam, hogy nehéz dolgunk lesz az első A-csoportos meccsünkön. Igaz, hogy újoncok vagyunk, de nem vagyok elégedett a látottakkal. Kijöttek a gyermekbetegségeink, melyeket nem tudtunk levetközni és sokat hibáztunk. Sok fiatal játékosunk van és nagy volt a nyomás is rajtunk. Szokni kell még a légkört és lesz még új játékosunk a folytatásban.