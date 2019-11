Újpesten is győztek a Diamant-lányok

Tovább folytatta remek bajnoki sorozatát az 1. MCM-Diamant Kaposvár női röplabdacsapata: Szasa Nedeljkovics együttese nagy csatában nyert 3:1 arányban Újpesten, és ezzel újabb nagy lépést tett a négy közé jutás felé vezető úton.

Nagy várakozás előzte meg a kaposvári lányok újpesti vendégszereplését. A csapat eddigi bajnoki eredményei tiszteletet parancsolnak, így jó néhány fővárosi röplabdabarát kíváncsi volt élőben is a társaságra. A lilák vadonatúj csarnokában a Diamant már az első szettben igazolta hírnevét, és 25 perc alatt bebiztosította részsikerét. Az együttes tagjai a taktikai utasításokat betartva, fegyelmezetten és pontosan játszottak, aminek meg is lett az eredménye. A térfélcsere után is nagy küzdelem bontakozott ki a pályán. Az UTE az elején még vezetett, aztán a játszma derekáig tartotta a lépést az Extraliga második helyezettjével. Ezt követően a vendégek magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak, és állva hagyták riválisukat. Kliszura szinte minden labdát pontra váltott, a végén pedig az ex-újpesti Szűcs Kinga alakította ki a 25:117-es eredményt, Sipics pontos ütésével indult a harmadik szett, majd – az utolsó szalmaszálba belekapaszkodva – az UTE ellépett három egységgel. A Diamant 13:13-nál érte utol ellenfelét, ezután azonban újabb fővárosi pontok következtek. 22:15-ről már nem volt visszaút, szépített a magára találó UTE.

Szűcs és Djurics sánca vezette be a negyedik szettet, és a kaposváriak újra felpörögtek. 2:5-nél időt kért Kántor Sándor, de továbbra is a vendégek jártak előrébb a pontgyűjtésben. 8:8 után fordult a kocka, ezekben a percekben a fővárosiak támadásai értek pontot. Úgy tűnt, az elmúlt hetek menetelése után fárad a kaposvári együttes, így Sipics a legjobbkor szerezte vissza a vezetést (12:13). Felváltva estek a pontok, majd Djurics és Szűcs pontjával jutott lélegzethez a Kaposvár (18:20), Lacombe ász-nyitása után viszont máris a házigazda vezetett 22:21 arányban. Tovább fokozódtak az izgalmak, és Szűcs remek szervája után máris meccslabdája volt a Diamanatnk. Az újpesti egyenlítés után Kliszura bombája és egy elhibázott hazai támadás következett – ez utóbbi pontot tett a 101 perces összecsapás végére.

UTE – 1. MCM-Diamant Kaposvár 1:3 (-22, -18, 18, -24)

Budapest, Szilágyi ú., 300 néző. V.: Ujházi, Adler.

UTE: Sanchez 8, Carabali 12, Lacombe 10, Kojdova 17, Nikics 11, Bagyinka 3.

Csere: Maurer, Chase (liberók), Nagy V., Ancsin K., Kovács L., Yurtsever 1.

Vezetőedző: Kántor Sándor.

KAPOSVÁR: Szűcs K. 16, Sipics 13, Matics 13, Kliszura 16, Djurics 13, Tálas 5.

Csere: Szpin (liberó), Hegyi, Tóth J., Kalmár.

Vezetőedző: Szasa Nedeljkovics.

Az eredmény alakulása. I. játszma: 7:8, 14:16, 16:21. II. játszma: 8:7, 14:16, 15:21. III. játszma: 8:7, 16:13, 21:15. IV. játszma: 5:8, 14:16, 20:21.