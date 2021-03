Újra kupadöntős a Fino

A házigazda kecskemétiek nyerték ugyan a visszavágót, mégis a Fino-Kaposvár ünnepelhetett, miután 47 percnyi játék után behúzták az első két szettet. A többi már csak ráadás volt...

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Kecskeméti RC csapata nem jutott be a bajnoki pontvadászatban a legjobb négy közé, így a Magyar Kupában szerettek volna javítani. Nem jött össze… Az viszont telitalálat volt, hogy a Fino-Kaposvár argentin mestere, Ruben Wolochin a korábbi két hazai bajnokin pihentette a csapat karmesterét, Keen Cameront, valamint az orosz légióst, Vitalij Melnikovot. Mindketten elszántak tértek vissza a pályára: Keen okos – és fontos – pontokat szerzett, Melnikov pedig ellenállhatatlanul ostromolta az ellen állásait.

A nyitó játszmában eleinte hol a hazaiaknál, hol pedig a vendég somogyiaknál volt az előny. 11–11 arányú állásnál aztán sebességet váltottunk, s innentől kezdve már végig mi irányítottuk a játékot, a Kecskemét csak kapaszkodott utánunk. Bár a végén két játszmalabdát is hárítottak, a Finótól nem lehetett elvenni a játszmagyőzelmet. A második játékrészben is nagyjából a szett felénél változott meg a játék képe. Ekkor a Fino-Kaposvár szerzett több pontos előnyt, amelyet meg is őrzött a végéig. A somogyiaknál Horváth Kristóf és Vitalij Melnikov volt a pontfelelős, a kecskemétiek közül pedig Krupánszki Olivér, Gebhardt Norbert és a brazil Argilagos próbálta felvenni velük a harcot inkább kevesebb, mint többsikerrel. Tulajdonképpen minden fontos kérdés el is dőlt 47 perc alatt, miután az első kaposvári meccset a Fino nyerte sima 3–0-ra. A kezdőcsapat megtette, ami a dolga volt. Magukra húzták a melegítőt, s átadták a lehetőséget a második sornak.

A hazaiaknál egyedül csak Horváth Bálintot cserélték be, s egy egészen más összetételű kaposvári csapat kezdte a játékot a harmadik felvonásban. Ebben a szettben végig vezetett a Kecskeméti RC, s a negyedik játszmában is nekik állt a zászló. A kaposvári fiatalok azonban bebizonyították, ha kell, akkor igenis oda teszik magukat és kőkeményen küzdenek. Igencsak elkerekedett a házigazdák szája, amikor a somogyiak 18–11-ről felzárkóztak egyetlen pontnyira. Ezután megint a Kecskemét szerzett pár pontos előnyt, ám mégis a Fino harcolt ki játszmalabdát – ekkor Kalmár Ákos és a marokkói Hamza Ouyachi volt a főszereplő, de a többi cserejátékos sem maradt adód a pontokkal –, de ezt már nem sikerült értékesíteni. A mindent eldöntő utolsó, rövidített játékrészt mi kezdtük jobban, ám a házigazdák gyorsan átvették a vezetést – 8–4-nél cseréltünk térfelet –, s innentől kezdve már nem is engedték ki.

Öt évnyi (kényszer)szünet után jutott be újra a Fino-Kaposvár alakulata a Magyar Kupa döntőjébe, ahol a tavalyi sorozat nyertesével, a Bp. LV Sport Pénzügyőr SE csapatával csap majd össze a fővárosban. Öt éve egyébként mi hódítottuk el a Magyar Kupát. Bízzunk benne, hogy ez most vasárnap este is így fog történni…

Kecskeméti RC–Fino-Kaposvár 3–2 (–23, –22, 21, 24, 10)

Kecskemét, Messzi István Városi Sportcsarnok (zárt kapuk mögött). Vezette: Mezőffy, Szabó P.

Kecskeméti RC: Kaszap (–), Gebhardt N. (11), Rabeka (9), Argilagos (17), Krupánszki (25), Nagy J. (4). Csere: Stréli (liberó), Szabó B. (–), Horváth B. (10). Vezetőedző: Dávid Zoltán.

Fino-Kaposvár: Keen (5), Bögöly (2), Makarov (7), Melnikov (12), Horváth K. (9), Veletsky (13). Csere: Bozóki Bence (liberó), Bozóki Bendegúz (liberó), Ouyachi (13), Kalmár Á. (10), Fenyvesi B. (3), Iván G. (5), Iván B. (1), Kiss M. (–). Vezetőedző: Ruben Wolochin. Edző: Demeter András György.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 4–5, 10–8, 10–11, 11–15, 14–16, 16–20, 21–24, 23–25 (24 perc).

2. játszma: 5–3, 9–10, 15–13, 15–15, 18–20, 21–24, 22–25 (23 perc).

3. játszma: 3–0, 5–3, 5–5, 8–5, 10–6, 15–9, 20–16, 25–21 (20 perc).

4. játszma: 3–5, 10–9, 15–11, 18–11, 18–17, 20–17, 22–22, 23–24, 26–24 (22 perc).

5. játszma: 0–2, 6–2, 6–4, 8–4, 10–7, 15–10 (12 perc).