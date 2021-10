Újra nézők előtt csobbantak a II. Kaposvár Kupán

Több mint kétszáz úszó ugrott a Csik Ferenc Versenyuszoda medencéjébe a II. Kaposvár Kupa harmadik körében, melyen már a szülők is megfigyelhették, hogy tempóznak a gyermekek.

A szeptemberben kezdődő felkészülés sikerességét tesztelhették az úszók a II. Kaposvár Kupa harmadik fordulójában, melyen már a szülők is a Csik Ferenc Versenyuszoda lelátóján szurkoltak. A tizenkét, jobbára a régióból érkező egyesület 230 versenyzőjét felvonultató viadalon a pécsi olimpikon Kenderesi Tamás is rajtkőre állt, míg megyénket a rendező Kaposvári Sportközpont és Sportiskola mellett a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE, a Kaposvári Úszó SE, a Marcali BÚSZSE úszói képviseltek, nem is akárhogy, hiszen 32 aranyérmet szereztek.

– Különösebb felhajtást nem szerettünk volna a verseny köré, csak a stabil, megbízható szervezést akartuk hozni a felkészülés első szakaszának az ellenőrzésénél, hogy az ideérkező csapatok elégedetten távozzanak – mondta Virovecz Richárd, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszó szakosztályának vezetőedzője. – Ami extrát jelentett, hogy végre a szülőket is be tudtuk engedni. Korlátozások nélkül rendezés pedig egy kis pluszt jelentett a versenyzőknek is. A pandémia alatt is szerettek volna jönni a szülők a versenyekre, hiszen ők a legfőbb támogató az ifjú úszóknak.

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola ifjú úszói kellő motivációval vágtak neki a felkészülésnek, hiszen az első olimpiáján szereplő Halmai Petra példája is ott lebegett a szemük előtt.

– Megfelelő motivációt jelent a fiatalok számára, hogy van egy olimpikon az egyesületben – tette hozzá Virovecz Richárd. – A korosztályos bajnokságok is remekül sikerültek, hiszen ifjúsági A válogatott kerettagunk lett Kováts Alex személyében, Heraklész bajnok és válogatott kerettag lett Harsányi Mátyás, illetve Király Flóra is.

A II. Kaposvár Kupa harmadik körében nyolc korosztályban, tíz számban mutatták meg a sportolók, hogy sikerült a felkészülésük, s az edzők is képet kaptak az úszók állapotáról. A versenysorozat következő, negyedik, s egyben záró állomását október harmincadikán rendezi a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola, szintén a Csik Ferenc Versenyuszodában.

A II. Kaposvár Kupa III. fordulójának somogyi dobogós eredményei. 200 m gyorsúszás, férfi A: 2. Kardos Dániel (KASI). B: 1. Király Dániel (KASI), 2. Kováts Alex (KASI). C: 1. Kakuk Koppány (KASI). Lány A: 1. Király Zsófi (KASI), 2. Kovács Nóra (KASI), Kardos Eszter (KASI). C: 1. Király Flóra (KASI), 3. Pálcza-Juhász Emese (KASI). 100 m gyorsúszás, férfi E: 1. Szabó Albert Zétény (Adorján). F: 2. Detrich Viktor (Marcali), 3. Csordás Roland (KÚSE). G: 3. Tóth Medárd (Adorján). H: 3. György Máté (KÚSE). Lány, F: 1. Szegedi Simon Zsolna (Marcali), 2. Nagy Csenge (KÚSE). 100 m mellúszás, férfi A: 1. Kardos Dániel (KASI). B: 2. Kováts Alex (KASI). C: 1. Patakfalvi Áron (KASI), 3. Kakuk Koppány (KASI). D: 3. Roznik Patrik (KASI). Lány A: 1. Halmai Blanka (KASI), 2. Kardos Eszter (KASI), 3. Király Zsófi (KASI). B: 1. Ötvös Réka Elena (KASI). C: 2. Ötvös Korina (KASI). D: 3. Balán Csenge (Adorján). 50 m mell, férfi E: 2. Varga Bence (Adorján). F: 2. Detrich Viktor (Marcali). G: 1. Begovácz Péter (Adorján), 3. Tóth Medárd (Adorján). H: 2. Hajnal Péter Barna (Adorján). Lány, W: 1. Halmai Blanka (KASI). E: 2. Varga Izabella (Marcali). F: 1. Szegedi Simon Zolna (Marcali), 2. Tiszperger Szilvia (Adorján), 3. Nagy Csenge (KÚSE). 400 m vegyesúszás, férfi B: 1. Kováts Alex (KASI). C: 2. Sárközi Szabolcs (KASI), 3. Kakuk Koppány (KASI). Lány A: 1. Király Zsófi (KASI), 2. Kovács Nóra (KASI), 3. Kardos Eszter (KASI). B: 2. Turi Csenge (KASI), 3. Bakó Luca (KASI). C: 1. Király Flóra (KASI). 100 m hátúszás, férfi W: 2. Kardos Dániel (KASI). E: 2. Varga Bence (Adoján). F: 1. Detrich Viktor (Marcali). G: 1. Begovácz Péter (Adorján), 3. Lipák Benedek (Adorján). H: 2. György Máté (KÚSE), 3. Csordás Péter (KÚSE). Lány E: 1. Varga Izabella (Marcali), 3. Erdélyi Emília (KASI). F: 1. Szegedi Simon Zolna (Marcali), 2. Tiszperger Szilvia (Adorján). 200 m hátúszás, férfi A: 2. Kardos Dániel (KASI). B: 1. Kováts Alex (KASI), 2. Király Dániel (KASI). C: 1. Sárközi Szabolcs (KASI), 3. Kakuk Koppány (KASI). Lány A: 1. Király Zsófi (KASI), 2. Kovács Nóra (KASI), 3. Kardos Eszter (KASI). 50 m pillangóúszás, férfi E: 2. Szabó Albert Zétény (Adorján). F: 3. Detrich Viktor (Marcali). Lány, W: 1. Halmai Blanka (KASI). E: 3. Varga Izabella (Marcali). F: 1. Szegedi Simon Zolna (Marcali). 100 m pillangóúszás, férfi A: 3. Kardos Dániel (KASI). B: 1. Kováts Alex (KASI). C: 1. Szombathelyi Péter (KASI). D: 3. Fehér Erik (Adorján). Lány, A: 1. Kovács Nóra (KASI), 3. Király Zsófi (KASI). B: 2. Turi Csenge (KASI). C: 1. Király Flóra (KASI), 3. Detrich Luca (Marcali). D: 2. Cseri Lily Éva (KASI), 3. Inkei Panna (Adorján). 800 m gyorsúszás, férfi A: 1. Kardos Dániel. B: 2. Kováts Alex (KASI), 3. Király Dániel (KASI). C: 3. Bögözi Hunor (KASI). Lány, A: 1. Király Zsófi (KASI), 2. Kovács Nóra (KASI). B: 3. Bakó Luca (KASI). C: 1. Király Flóra (KASI). D: 2. Cseri Lily Éva (KASI).

A pontversenyt a házigazda KASI nyerte. A kaposvári egyesület a három forduló összesítését tekintve is vezeti a táblázatot.