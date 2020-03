Újra siófoki pont, újra kapott gól nélküli bajnoki

Nem jött össze az újabb siker, így a Dorogi FC elleni egymás után már az ötödik nyeretlen bajnokija volt a BFC Siófoknak! Az utóbbiaknak két sorozatuk is megszakadt: ez volt az első tavaszi bajnokijuk, melyen végre nem kaptak gólt, igaz most első alkalommal nem is rúgtak...

Sikerült ugyan megállítani a zuhanást Siófokon, hisz a legutóbbi két fordulóban hét kapott góllal elszenvedett vereségek után újra pontot szerezett Gál István csapata, ám a látottak alapján közel sincs még kint a gödörből az együttese… Nem kaptak viszont végre gólt, ami pozitívum, hisz ez utoljára tavaly decemberben történt meg velük, ám az igazsághoz tartozik, hogy ez a Dorog nem állította komoly kihívás elé a csapatot: Hutvágnernek ezen a kilencvenkét percen nem is akadt védeni valója! A vendégeknek nem volt kaput eltaláló lövésük, ha néha oda is értek a Hutvágner kapujához, azt képtelenek voltak eltalálni! A dorogi támadójáték minőségét jól mutatja, hogy ez volt a tizenkettedik rúgott gól nélküli bajnokijuk! Borzasztó gyenge mutató, kár, hogy mindezt nem sikerült kihasználni siófoki oldalról… Lehetőség azért akadt erre, leginkább az első félidőben Balog lövésénél (18.p.), vagy épp – a meccsen ötször is lesen álló – Elekénél (26.p), amelynél Ryashko abba belevetődve hatalmasat mentett, míg a fordulás után újfent Eleknek akadt még egy ígéretes lövése (53.p.). Ha nem megy a játék, akkor a pontrúgások sokat segíthetnek, ám – hiába akadt belőlük legalább féltucat a dorogi tizenhatosnál – ezek semmi veszélyt nem jelentettek és mivel néhány hazai labdarúgó egyéni teljesítménye finoman szólva nem volt a legjobb, maradt a gól nélküli döntetlen, amivel a dorogiak nagyon elégedettnek tűntek. A siófoki szurkolók vélhetően már kevésbé, akik zárt kapus meccs ellenére a kerítésen kívülről, teherautók platóin állva nézték a találkozót és biztatták a kedvenceiket, akik ezúttal egy nem túl színvonalas, ám küzdelmes meccset játszottak, amit a harminckilenc szabálytalanság is jól jelez. A sárga–kékeknek tavasszal ez volt az első olyan bajnokijuk, melyen nem találtak be, aminek köszönhetően immár ötmeccsesre nyúlt a nyeretlenségi szériájuk. Merkantil Bank Liga NB II – 28. forduló

BFC Siófok – Dorogi FC 0–0

Siófok, Városi Stadion, zárt kapuk mögött. Vezette: Gaál Ákos (Bognár László, Ország Péter) BFC Siófok: Hutvágner – Csilus T., Lorentz, Izing, Jánvári – Horváth A., Réti (Bencze M., 76.p.) – Balogh B., Tajthy T., Remili – Elek B. (Horváth P., 76.p.). Vezetőedző: Gál István. Dorogi FC: Mursits – Nyíri, Ryashko, Dlusztus, Forró – Földi (Barna, 67.p.), Tomás, Kitl M., Papp M. (Beke, 82.p.) – Délczeg, Paudits (Vígh, 92.p.). Vezetőedző: Németh Szabolcs.