Ünnepeltek a kaposvári vízilabdások

Remek hangulatban zárta a 2018-as évet és vágott bele a 2019-es esztendőben a Kaposvári VK egyesülete.

– Főként az utánpótlásról szólt a rendezvény – fogalmazott Dobos Pál, a Kaposvári VK elnöke. – A legkisebbeknél soha nem az eredményt nézzük, hanem azt vizsgáljuk, hogy mennyit fejlődtek a szakmailag illetve emberileg. Elégedett vagyok az elmúlt évvel, mindig az a célunk, hogy felnőtt sportolókat és embereket neveljünk, nem az, hogy utánpótlás bajnokságokat nyerjünk. A serdülő és az ifi csapatnál viszont már az eredmény is lényeges. Sajnos nem sikerült elérnünk a felsőházat az első osztályban, pedig az eredmények alapján oda tartoznánk. Nyilván magasan vezetik a bajnokságot az ifik az alsóházban, akik emellett a felnőtt OB I/b-ben is bizonyíthatnak és pallérozódhatnak. Összességében elégedettek vagyunk az utánpótlás helyzetével. A felnőttek 2017-es évének ősze is borzalmasan sikerült, aztán a tavasz parádés volt, most is ebben bízom. Az elmúlt fél év sokkal rosszabbul sikerült, mint terveztük, egy nem várt vereség után belekerültünk egy negatív spirálba, jöttek a sérülések és fejben is szétcsúszott a csapat. Bízom benne, hogy a vezetőedzővel közösen sikerül rendbe tenni a dolgokat és egy sikeres tavasz elé nézünk.

Az eseményen minden játékos apró ajándékkal gazdagodott, de külön díjazták az elmúlt esztendő legszorgalmasabb és legnagyobb fejlődést mutató utánpótláskorú vízilabdázóit is, köztük Vadóc Gábort is, aki már a válogatottba is meghívást kapott.

– Örültem a válogatott meghívásnak, eddig két edzésen vettem részt, mindkétszer két napot töltöttem Budapesten – mondta Vadóc Gábor, a Kaposvári VK kapusa. – Az elmúlt év csapat szinten jól sikerült, az ifi bajnokságban veretlenek vagyunk, az OB I/B-ben pedig megcéloztuk a középső házat, amit minden bizonnyal el is érünk majd.