Ünneplés és vastaps: sima győzelmet arattak a Delfinek

Magabiztos győzelemmel folytatta szereplését az NB I./A csoportos férfikosárlabda bajnokságban a MAFC-ot verő Kaposvári KK.

Mindkét alakulat edzője változtatni kényszerült csapatán. A MAFC-ból Hot eltiltás, Misek, valamint Davis sérülés miatt nem szerepelhetett. A hazaiaknál a lágyék-húzódással bajlódó Spica ugyan bemelegített a társakkal, de játékát csak úgymond végső esetben kockáztatták volna a kaposváriak. Jó hír volt, hogy a hónapok óta sérült Papp Péter végre kifuthatott társaival a pályára, igaz még mindig nem volt teljesen egészséges. A kaposváriaknál bemutatkozott a közelmúltban igazolt Sterling Gibbs is.

Ivosev nyitó találata után labdát is szerzett, s miután McCray sportszerűtlenül visszarántotta egy büntetőt is értékesíthetett. Dunn zsákolása után is lendületben maradtak a hazaiak, akik a jó védekezés nyomán gyors játékra törekedtek. A negyed végére már a harminc pontot is túllépte a hazai alakulat, amelyben remekül értette meg egymás a palánk alatt Ivosev és Hendlein. A második játékrészben az eddig kevesebbet szereplők is lehetőséghez jutottak. Gibbs irányított, Ivosev pedig továbbra is ponterős volt. A negyed derekán Papp Péter is pályára lépett, Blaskovits szép ziccerrel, míg Dunn triplával növelte az előnyt. A húsz pontos előny tudatában nyugodtan kosárlabdázhattak a kaposváriak, Hendlein zsákolása pedig méltán érdemelt tapsot a lelátón.

Fodor, Peringer és Cvetkovics révén zárkózott a MAFC, amely azonban ezzel együtt is csak 52–31-el tudta zárni a félidőt. A nagyszünet után sem sokat változott a játék képe, felváltva estek a találatok, a különbség pedig nem csökkent. Baki és Dunn újabb triplái után pedig 66–38-nál már Jovica Arsics vezetőedző kért időt. Ivosev zsákolása a harminc pontos előnyt jelentette, Papp Péter hármasa után pedig 81–42 állt a táblán. A záró szakasz formalitás volt csupán, mindkét csapat több felállást is kipróbálhatott, a nagy különbség végig megmaradt.

A találkozó után hosszas ünneplés kezdődött, amely során a vesztes csapatból az egykori kaposvári Fodor Mártont is vastaps köszöntötte.

Kaposvári KK–MAFC 106–82 (32–10, 20–21, 35–19, 19–32)

Kaposvár, Városi Sportcsarnok, 850 néző. Vezette: Papp P., Boros T., Válé F.

Kaposvári KK: Dunn (19/9), Gibbs (17/3), Baki (8/6), Ivosev (26), Hendlein (16). Csere: Tóth P. (8/6), Hock (-), Blaskovits (2), Papp P. (6/6), Bogdán (2), Grebenár (2). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Filipovics Gordan.

MAFC: Fodor M. (25/6), Lakits (7), Lakosa (-), McCray (27/3), Cvetkovics (14). Csere: Szanyi (-), Peringer (7), Katona (2). Vezetőedző: Jovica Arsics. Edző: Bors Miklós.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 3–0, 8. perc: 32–10, 12. perc: 34–10, 17. perc: 43–27, 22. perc: 54–33, 27. perc: 72–38, 32. perc: 87–57, 37. perc: 95–69.

Fekete Ádám: – Ezúttal a győzelem volt a legfontosabb célunk. Kiszolgáltuk a közönségünket és felszabadultan kosárlabdázva arattunk diadalt. Ez volt az első meccs a szezonban, amikor az ellenfelünk több problémával küzdött, mint mi. Küzdött, hajtott becsülettel a tartalékos MAFC, de ezúttal mi voltunk a jobbak. Sok sikert nekik a folytatásban!

Bors Miklós: – Szépen játszott a Kaposvár és megérdemelten nyert. Minden csapatnak vannak problémái, de nekünk ezúttal extrán szerencsétlen volt a helyzetünk. Ezzel együtt ez nem kisebbíti a Kaposvár érdemeit, csak gratulálni tudok a győzelmükhöz!