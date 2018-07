Vasárnap kezdődik az ifjúsági sportfesztivál

Immáron 14. alakalommal ad otthont Kaposvár az Intersport Ifjúsági Sportfesztiválnak. A világ harminc országának több ezer sportolóját felvonultató esemény szombaton, a csapatok regisztrációjával veszi kezdetét, majd vasárnap beindul az igazi meccsdömping.

– Ismét megtelik a város fiatal sportolókkal – jelentette ki a csütörtök délutáni sajtótájékoztatón Dér Tamás, Kaposvár alpolgármestere. – Az első alkalommal ötven, most pedig már 261 csapat jelezte részvételét, de ez a szám még növekedhet. Négy sportágban ötezer sportoló valamint edzőik és kísérőik jönnek a fesztiválra, így várhatón 8-10 ezer ember érkezik a városba és tölt itt egy hetet.

– Közel 200 millió forintot hagyhatnak a városban a résztvevők, ami jó a helyi vendéglátósoknak – tette hozzá Dér Tamás. – Ezen a héten nem lehet üres szobát találni Kaposváron, így sok sportolónak már csak tornatermekben, osztálytermekben rendeznek be szállást. Infrastrukturálisan is sokat fejlődött a város. A felújított Sportcsarnokban a kézilabdások kapnak majd helyet, de jövőre az Arénában is rendeznek mérkőzéseket. Az új uszoda elkészültével pedig a vízilabda is visszatérhet a fesztivál sportágai közé.

– Négy kontinens harminc országának csapatai lépnek majd pályára – tudtuk meg főszervezőtől, Hangay Istvántól. – A Közép-kelet-európai Régióban a miénk az egyetlen fesztivál, amelyre négy kontinensről érkeznek sportolók, ez is hozzájárul a rendezvény népszerűségéhez. Tajvantól az USA-ig várjuk az egyesületeket, akiknek több mint hatvan százaléka visszatérő vendég a fesztiválon.

– Köszönettel tartozunk a városnak, hiszen az itt lakók sajátjuknak érzik a fesztivált és sokat segítenek – fogalmazott Osgyáni Ákos, a Jogo Bonito Európa kft. ügyvezetője. – Egyre nagyobb létszámban képviseltetik magukat a megye sportolói, hiszen más kultúrájú, felkészültségű csapatokkal találkozhatnak. A Kossuth téri Feszitávfaluban minden korosztály megtalálja majd a kedvére valót. Az étkezést is igyekszünk úgy megoldani, hogy a különböző országok kultúrának megfelelő legyen.