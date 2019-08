Vasárnap újra benépesülnek a futballpályák Somogy megyében

Ezúttal a Somogyjád, a Somogysárd, a Tab, a Hetes, a Balatoni Vasas, a Nagyatád és a Magyaregres együttesének játékoskeretét mutatjuk be.

Nagy kérdés, miután a Balatonlelle feljutott a Labdarúgó NB III.-ba, az előző szezonban második helyezett Nagyatád FC meg tudja-e szerezni a bajnoki címet. Úgy hírlik, több riválisa is lehet a Keszei Ferenc edző vezette együttesnek, hiszen a Hetes már az előző kiírásban is komoly játékerőt képviselt, illetve a Balatoni Vasas is kiválóan erősített.

Somogyjád SZSE

Távoztak: Nagy Kevin (Kaposmérő), Franczi Ricardó (Kaposmérő), Farkas Tibor (Hetes).

Érkeztek: Barátúri Máté (Nagybajom), Horváth Attila (Segesd), Cser Gábor (Mezőcsokonya), Madeira-Lopes Carlos Alberto (Mezőcsokonya).

Játékoskeret. Kapusok: Barátúri Máté, Tompa László; védők: Vajandt Gyula, Vajandt Krisztián, Nagy Viktor, Sovák Máté, Román Péter; középpályások: Horváth Attila, Cser Gábor, Madeira-Lopes Carlos Alberto, Horváth Milán, Mátrai László, Dobos Bence, Gazder Dávid, Szilágyi Gergő; csatárok: Fésűs Ádám, Szegi Ádám.

Szakmai stáb: Ress Antal (elnök), Birkás Béla (technikai vezető), Gáspár András (vezetőedző).

Somogysárdi KSK

Távoztak: Bizderi István (Sellye), Horváth Milán (Kaposmérő), Bunovácz Adrián (Kaposfüred), Szabó Attila (Mezőcsokonya II.), Trimmer Patrik (Nagybajom).

Érkeztek: Kovács Patrik (Toponár), Nagy Armand (Toponár), Halász Roland (Tamási), Szabó Zsigmond (Kiskorpád), Kuti István (Mezőcsokonya), Heiczinger Kristóf (Esztergom).

Játékoskeret. Kapus: Horváth Norbert; védők: Nagy Armand, Kuti Sándor, Marits Iván, Pável Balázs, Páger Dániel, Göndöcz József, Szabó Zsigmond; középpályások: Kuti István, Kovács Patrik, Halász Roland, Kuti Márk, Orbán Rajmund, Heiczinger Kristóf; csatárok: Kuti Krisztián, Baranyai Dániel, Németh Ádám.

Szakmai stáb: Szentes Roland (elnök), Szaka László (technikai vezető), Vancsura Gábor (vezetőedző).

Tabi VSC

Távozott: Horváth József (Karád).

Érkeztek: Precz Gábor (Balatoni Vasas), Pollák Dániel (Kapoly), Németh Szabolcs (újrakezdte), Pápes Mózes (Siófoki Bányász).

Játékoskeret. Kapusok: Pápes Mózes; védők: Kecskés Balázs, Naász Balázs, Kleiber Zoltán, Gombér Patrik, Kiss Gábor, Ladiszlai Krisztián; középpályások: Kaveczki Balázs, Vida András, Kispál Péter, Pretz Gábor, Tábori Tamás, Rácz Patrik, Pintér Gergő, Németh Szabolcs; csatárok: Magas Valentin, Pollák Dániel, Hendl Márk.

Szakmai stáb: Gombér György (elnök), Németh Gyula (technikai vezető), Ladiszlai Krisztián (vezetőedző).

Hetes Vikár SC

Távoztak: Horváth Tamás (Toponár), Szalai Norbert (Mezőcsokonya), Landek Márk (Mezőcsokonya).

Érkeztek: Simon Roland (Magyaregres), Keszthelyi Bence (Magyaregres), Farkas Tibor (Somogyjád), még egy második számú kapus érkezhet az együtteshez.

Játékoskeret. Kapus: Balajcza Szabolcs; védők: Keszthelyi Bence, Prucsi Miklós, Török Balázs, Kiss Péter Papp Márk, Zalivadni Patrik; középpályások: Simon Máté, Simon Roland, Kiss János, Horváth Zoltán, Farkas Tibor, Tabi Tibor; csatárok: Lóki Péter, Decsi Richárd, Heizer Richárd, Nógely Péter.

Szakmai stáb: Simon Bálint (elnök), Lóki Péter (technikai vezető), Nógely Péter (vezetőedző).

Nagyatádi FC

Távoztak: Rácz Ervin (PVSK), Kulcsár Kristóf, Párkányi Zsolt (mindketten Dombóvár).

Érkeztek: Kovács Róbert (Nagybajom), Keresztény Gergő (Babócsa), Szántó Bence (Bene Ferenc Akadémia U19).

Játékoskeret. Kapusok: Vörös Ákos, Bolla Barnabás, Patak Ákos; védők: Kovács Róbert, Sallai Márk, Kovács Kristóf, Koósz Ádám, Kollár Dominik, Keresztény Gergő, Kloumbán Kristóf; középpályások: Galamb Dávid, Dekanics Márk, Mózsi Miron, Gerelcz Bálint, Horváth Martin, Szántó Bence; csatárok: Nikolics Vukan, Csikós Ádám, Cser Viktor, Kiss Máté.

Szakmai stáb: Galamb Gábor (elnök), Kulcsár Károly (technikai vezető), Keszei Ferenc (vezetőedző).

Magyaregres SE

Távoztak: Simon Roland (Hetes), Keszthelyi Bence (Hetes), Károlyi Máté (játékvezető lesz), Kéri László (Mezőcsokonya).

Érkeztek: Házi Ádám (Juta), Kelemen Krisztián (újrakezdte), Besenyei Patrik (Kadarkút), Fodor Tamás, Iványi Örs, Kabelács Dániel, Balogh Bálint (Kaposvölgye U19 – kettős igazolással).

Játékoskeret. Kapusok: Buchenauer András, Tánczos Róbert; védők: Lukács Balázs, Pacsai Gyula, Károlyi Gyula, Palkovics Zoltán, Donald Ferenc; középpályások: Kozári Tibor, Sólyom Gábor, Baksa Zsolt, Házi Ádám, Kelemen Krisztián, Fodor Tamás, Iványi Örs, Mészáros László, Balogh Bálint, Besenyei Patrik; csatárok: Németh József, Richter Péter.

Szakmai stáb: Kozári Tibor (elnök), Brunczvig Róbert (vezetőedző).

Balatoni Vasas SE

Távoztak: Pretz Gábor (Tab), Zsibrik Tamás (Balatonszabadi), Effoua Ahanda Christian Hevre (a fővárosban folytatja pályafutását).

Érkeztek: Biró Dávid (Balatonföldvár), Baricz András (Balatonszabadi), Inczeffy Tamás (Zamárdi), Túrós Viktor (Tamási), Nagy József (Balatonföldvár), Kovács Levente (Balatonendréd), Gosztonyi Balázs (Zamárdi), Unger Péter, Bali Balázs, Lakatos Bence, Beke András, Kiss Gellért, Csapó Dávid (Siófoki Bányász utánpótlás), Balogh Tamás (újrakezdte).

Játékoskeret. Kapusok: Bagi Bernát, Biró Dávid, Privarics Kristóf; védők: Kovács Norbert, Derdák Szilveszter, Schütz Dániel, Laczkó Levente, Incczeffy Tamás, Balogh Tamás, Nagy József, Unger Péter, Csapó Dávid; középpályások: Sarkanti Márk, Buza Barnabás, Gál Márkó, Bene Ákos, Baricz András, Kovács Levente, Gosztonyi Balázs, Bali Balázs, Beke András, Lakatos Bence, Kiss Gellért, Konczi Viktor; csatárok: Mester Gellért, Fellai Ádám, Németh Krisztián, Turós Viktor, Palkovics Krisztián.

Szakmai stáb: Vida András (elnök és vezetőedző).