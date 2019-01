Vati Milán átütő sikere Balatonendréden

Kiváló játékának köszönhetően az 5. osztályos Vati Milán három aranyérmet is nyert a balatonendrédi asztalitenisz-versenyen.

– A „káposztalemozgató” pingpong-viadalt több mint tíz éve tervelték ki azért, hogy az ünnepek utáni időszakban sportolásra hívják a helybelieket, illetve a településhez kötődőket – árulta el Horváthné Herczeg Zsuzsa, pedagógus.

Idén csaknem harmincan neveztek a megmérettetésre, melyet a Balatonendrédi Haladás FC támogatásával bonyolítottak le. A kultúrházban öt asztalon dúltak az ádáz csaták alsó- és felsőtagozatosok valamint felnőttek részvételével. Gyermek, felnőtt és vegyespárosok is játszottak a helyezésekért. Az alsósoknál Sopsits Iza és Áron volt a legügyesebb. Iskolatársuk Vati Milán pedig három versenyszámban is diadalmaskodott; a felsősöknél és a legnépesebb mezőnyben (12) a férfiaknál is az élen végzett. Ráadásként a hetedikes Borsodi Bálinttal az oldalán párosban sem talált legyőzőre.

