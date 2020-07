Védőt szerződtetett az új szezonra a siófoki csapat

Újabb játékossal erősítette meg játékoskeretét a Merkantil Bank Labdarúgó NB II. 2020/2021-es szezonjára készülő BFC Siófok alakulata. A somogyi együttesben folytatja pályafutását Deutsch Bence.

Folyamatosan formálódik a BFC Siófok csapata. A somogyi alakulat csütörtökön jelentette be a legfrissebb igazolását.

A klub hivatalos honlapja szerint Deutsch Bence érkezett a balatoniakhoz. Az 1992-es születésű védő az NB I.-be feljutott MTK Budapest együttesétől érkezik a BFC Siófokhoz – fogalmaz a klub honlapjának közleménye.

A Merkantil Bank NB II. előző szezonjában 10 alkalommal volt kezdő, egyszer csereként lépett pályára, és egy gólt jegyez a neve mellett, azt épp ellenünk szerezte a Hidegkúti Stadionban 3–0-ra elvesztett mérkőzésen. Deutsch Bence MTK-nevelés, de játszott az SZTK-Erimában, Pécsett és Zalaegerszegen is.

„Azért is volt könnyű döntés a Siófokot választani, mert sok mindenkit ismerek a keretből, és a csapat mindig szimpatikus focit játszott. Tudtam, hogy jó közösség van, és fiatal csapatot akarnak építeni. Abszolút azt érzem, hogy sikeresek tudunk lenni majd a bajnokságban, és bár csak 2 napja vagyok itt, eddig pozitívak az első benyomások. Biztos, hogy nagyon erős lesz az idei szezonban az NB II.-es mezőny, ilyen erős még szerintem nem is volt, amióta követem. Nagyon nehéz lesz, de hiszek benne, hogy eredményesek leszünk! Nagyon sokat számíthat, hogy mennyire érik össze és milyen közösséget alkot egy brigád. Minél több meccsen szeretnék játszani, és természetesen jól játszani. Nem sorolhatom már magam a fiatalok közé, épp ezért azon leszek, hogy segítsem őket. A célom az, hogy egyénileg is sikeres legyek, és csapatszinten is azok legyünk” – nyilatkozta Deutsch Bence a siófoki honlapnak.