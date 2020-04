Vége a kézilabda bajnokságnak, nem lesz bajnok és kieső sem

Az MKSZ döntésének értelmében azok a csapatok indulhatnak a nemzetközi kupákban, melyek az előző szezonban kiharcolták a részvétel jogát.

A Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége úgy döntött, hogy befejezettnek nyilvánítja a 2019/2020-as bajnokságot, s nem lesznek helyezettek, így kieső és bajnok sem. A nemzetközi kupaindulásra azok a csapatok lesznek jogosultak, melyek a 2018/2019-es pontvadászat és Magyar Kupa alapján jogosultak voltak

A Siófok KC megdöbbenéssel fogadta az MKSZ döntését, klub hivatalos állásfoglalása a következő napokban várható.

– Fájdalmas, egyeseket méltánytalanul érintő döntéseket kellett meghoznia az Elnökségnek, hiszen eleve nehéz helyzetben van az egész ország és a sportvilág is – emelte ki Nagy László, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke. – Többször egyeztettünk az érdekeltekkel, folyamatos volt a párbeszéd az utóbbi hetekben, és természetesen a folytatásban sem lesz ez másként, a rendkívüli helyzetben sem szeretnénk megalapozatlan döntéseket hozni, nem mindegy, hogy mekkora az érdeksérelem, amely a sportág szereplőit éri. Ezt szerettük volna és szeretnénk minimalizálni azzal, hogy úgy tekintünk a 2019/2020-as idényre, mintha meg sem történt volna, és újrakezdenénk a szezont, amint lehet, azonos felállásban, ami a bajnoki osztályokat illeti. Nem titok, a férfi szakágat tekintve az Elnökségben élénk volt a párbeszéd az európai kupaindulókról is, és egységesek és eltökéltek vagyunk abban, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy mind a Szeged, mind a Veszprém indulhasson a Bajnokok Ligájában, akárcsak az elmúlt sok-sok idényben, mindkét csapat megérdemli ezt, különbségtétel nélkül, hiszen meggyőződésünk, hogy egyaránt a legszűkebb európai élmezőnybe tartoznak. Erről tájékoztatjuk az Európai Kézilabda Szövetséget is. A rendkívüli helyzet rendkívüli döntéseket igényel, reményeink szerint ebben partner lesz az EHF is.

– Minden érv a versenyek zárása mellett szólt, az elnökség pedig egységes véleményen volt – hangsúlyozta Novák András, a Magyar Kézilabda Szövetség operatív igazgatója. – A célunk a bajnokság lehető legoptimálisabb újraindítása, a feladatunk pedig az, hogy a klubokon a lehető legjobban segítsünk, például a többi között a versenyeztetési költségek átvállalásával, értjük ezalatt a nevezési és átigazolási díjakat, a játékvezetői és versenybírói költségeket, játékengedélyeket, és a sportért felelős államtitkárság kezelésében lévő sportági forrásokat is igyekszünk minél hatékonyabban a klubok számára elérhetővé tenni. A cél egyértelműen az, hogy segítsünk a kluboknak, hogy minimális legyen a sportág kára.

– Az elnökség tisztában van vele, a jelenlegi helyzetnek mindenki áldozata, ráadásul napról-napra változik az életünk – mondta el Pálinger Katalin alelnök. – Az MKSZ legfőbb feladata most az, hogy segítsen a sportág szereplőinek, hiszen nem kérdés, mindenki nehéz helyzetbe került. Olyanba, amelyben továbbra is fő célunk a női válogatott olimpiai részvétele, ám az elmúlt és az elkövetkező hetek történései és döntései sokkal messzebbre mutatnak, az olimpia helyett a napi gondok kerültek előtérbe .

– Fontos, hogy a döntés értelmében a csapatok a 2020/2021-es idény sorozataiba a 2019/2020-as szezonra érvényes besorolás szerint nevezhetnek be, amennyiben ismét teljesítik a nevezés kritériumait – emelte ki Rupp István, az MKSZ versenyigazgatója. – A 2020/2021-es versenykiírást viszont jelenleg még nem tudja elfogadni és közzétenni a szövetség, hiszen ehhez tudnunk kell a bajnoki rajt és a bajnoki fordulók időpontjait. Előbbit befolyásolja a koronavírus-járvány, míg az összes forduló időpontját a nemzetközi versenynaptárhoz alkalmazkodva tudjuk csak meghatározni, ami viszont szintén változhat a járvány miatt. Nem tudjuk még, mi lesz az elmaradt válogatott- és európai kupamérkőzésekkel, milyen versenyek, selejtezők csúsznak át a 2020/21-es idényre. Ezek ismerete nélkül egyelőre nem lehet felelős döntést hozni a jövő évi hazai versenynaptárról.

– A jelenlegi, korábban soha nem látott szituációban szorosan összefügg egymással a magyarországi és a nemzetközi helyzet, hiszen minden ország kézilabdázása és a nemzetközi szervezetek is hasonló problémákkal küzdenek – mondta el Horváth Gabriella, a Magyar Kézilabda Szövetség főtitkára. – Az Európai Kézilabda Szövetség kész tervet dolgozott ki a folytatásra, amely nagyban befolyásolja a magyar kézilabdát, válogatottjainkat és európai kupaszereplő csapatainkat, ám az EHF tervében olyan határidőket is megszabott, amely lehetővé teszik a mérkőzések további halasztását. Kiszámíthatatlan, mit hoz a jövő. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot nemzetközi partnereinkkel és a klubokkal is, hiszen egyre valószínűtlenebb, hogy júniusban nem kerülhet sor az EHF égisze alatt tervezett találkozókra.