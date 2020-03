Végeredményt is hirdethet az asztalitenisz-szövetség

Egyelőre még nem lehet tudni, miként folytatódnak az asztalitenisz-bajnokságok, az NB-s pontvadászatokban három somogyi csapat érdekelt.

Ahogy minden bajnokságot, úgy az asztaliteniszezők pontvadászatát is felfüggesztették. Jelenleg három somogyi együttes érdekelt az NB-s kiírásokban.

A Kaposvári Asztalitenisz Club első számú csapata – egy győzelemmel, egy döntetlennel és tizenegy vereséggel – tizenhat ponttal a kilencedik helyen áll a tízcsapatos NB II. délnyugati csoportjában. Teljesítményükre rányomta a bélyeget, hogy sokáig nem tudtak hol edzeni, hiszen felújították a csarnokukat, mely már elkészült és amellett, hogy impozáns lett, tökéletesen szolgálja a sportolók felkészülését.

Ha a játékosaik egyéni teljesítményét nézzük, akkor Nemes Szilárd áll a legelőkelőbb helyen az összevetésben. A KAC I. játékosa ötvenhat összecsapást játszott és pozitív a mérlege, hiszen huszonkilencszer nyert és huszonhétszer kapott ki, ez pedig összesítésben a huszonharmadik pozíciót jelenti. Két hellyel hátrébb, azaz a huszonötödik pozíciót foglalja el Dani Róbert, aki ötven százalékos teljesítményt nyújtott. Harminchat összecsapáson állt az asztal mögé és tizennyolcszor nyert és ugyanannyiszor kapott ki aktuális riválisától.

A Kaposvári AC II. együttese a nyolc gárdát számláló NB III. dél-dunántúli csoportjában érdekelt és három diadallal, egy pontosztozkodással és hét vereséggel az ötödik pozíciót foglalja el. Mivel a harmadik vonalban szereplő somogyi gárda is ugyanott edz, ahol az első számú alakulatuk, így nekik is – hosszú ideig – gondot jelentett a csarnok hiánya. Az együttes amúgy megnyerte a megyei bajnokságot, így szerzett jogot arra, hogy eggyel feljebb lépjen és éltek is az adódó lehetőséggel.

Ha a teljesítménylistát nézzük, akkor Sándor Dániel, az egyesület elnöke áll a legjobb pozícióban, hiszen a nyolcadik az összevetésben. A játékos a negyven mérkőzéséből harmincegyet megnyert és mindössze kilencszer lépett el vesztesen az asztal mellől, ez pedig kimagasló, több mint hetvenhét százalékos arányt jelent.

Ebben az osztályban szerepel a Siófoki Asztalitenisz Klub is, mely újoncként vágott neki a pontvadászatnak, a Balaton-partiak egy sikerrel, két döntetlennel és hét vereséggel a hetedik helyen állnak a bajnokságban. A legeredményesebb sportolójuk Molnár Ádám, aki harminchat meccséből huszonhatot megnyert és jelenleg a tizedik az összetett listán.

Nincs még meg a forgatókönyv

– Ahogy minden sportágban, így nálunk is szünetel a bajnokság – mondta Sándor Dániel, a Kaposvári Asztalitenisz Club elnöke. – Teljesen megállt az asztaliteniszélet, mi március tizennegyedike óta nem edzettünk.

A lehetséges folytatásról szólva hozzátette: több mint hetven százaléka lement a bajnokságnak, így ez alapján akár végeredményt is lehetne hirdetni.

– De egyelőre nincs hivatalos forgatókönyv, azaz még semmi sem dőlt el, várjuk a Magyar Asztalitenisz Szövetség állásfoglalását – hangsúlyozta. – Az első számú csapatunk a bent maradásért harcolt az NB II. délnyugati csoportjában és reméljük szeptembertől a harmadik vonalban kezdhetjük majd el a bajnokságot.

A tokiói olimpia elhalasztása nincs hatással az eddig megszerzett kvótákra. Ez azt is jelenti, hogy a magyar női asztalitenisz-válogatott tokiói szereplése nincs veszélyben. A válogatott ez év elején szerzett kvótát, és így első alkalommal szerepelhetnek csapatban asztaliteniszezőink olimpián.