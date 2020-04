Véget ért az évad a röplabdázóknál is

A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége csütörtökön este úgy döntött, hogy befejezetté nyilvánítja a 2019–2020-as klubidényt. A kaposvári női csapat az első, a férfiegyüttes pedig a harmadik helyen állt a bajnokságban.

Az MRSZ az Orbán Viktor miniszterelnök által csütörtökön bejelentett, határozatlan időre elrendelt kijárási korlátozásra hivatkozva hozta meg a döntését. Az elnökség a teljes felnőtt és az U15-ös korosztályig az összes utánpótlás teremröplabda-bajnokságot befejezetté nyilvánította, és egyik bajnokságban sem osztanak ki helyezéseket. A nemzetközi kupaindulásról az érintett klubok bevonásával, az idei és a tavalyi bajnoki, és kupaeredmények figyelembevételével döntenek majd.

A kaposvári élklubokat érzékenyen érintheti a döntés, ugyanis a Fino férficsapata az Extraliga 3. helyén állt a bajnokság felfüggesztésekor, míg az 1.MCM-Diamant Kaposvár női együttese történelmi szezont futva vezette a bajnokságot 18 fordulót követően, mindössze három mérkőzéssel az alapszakasz vége előtt.

A 2020–2021-es idény kiírásával és megszervezésével a szövetség a főtitkárt bízta meg, s felkérte, egyeztessen a 2019–2020-as idényben kieső, illetve feljutó helyen álló csapatokkal. Ezt követően az elnökség a klubok szándékait figyelembe véve dönt a végleges lebonyolításról. A 2020–2021-es nemzetközi kupák indulóiról a 2018–2019-es és a 2019–2020-as idényben elért eredmények figyelembe vételével döntenek.

A kaposvári női klub vezetői már korábban jelezték: mindenképpen tiszteletben tartják és elfogadják az MRSZ döntését, és az új évadban is szeretnének rajthoz állni valamelyik európai kupasorozatban.

– Megszületett az a döntés, ami ebben a helyzetben teljesen reális – mondta a kaposváriak ügyvezető-elnöke, Orosz Ferenc. – Természetesen sportszakmai szempontból sajnáljuk, hogy így alakult, hiszen vezettük a bajnokságot, érezhető és mérhető volt az a fejlődés, amin az egyesület keresztülment a támogatók és a szurkolók segítségével. A rájátszás lett volna ezek után igazán érdekes, de az eddig elért eredményeket már nem lehet elvenni a csapattól, és kettőzött erővel vágunk majd neki a munkának, amint erre lehetőségünk nyílik.

– Mi már március 16-án minden játékost hazaengedünk – tette hozzá. – Természetesen mindannyiukkal tartjuk a kapcsolatot, hiszen egy közösség vagyunk, ezenfelül nyolc játékossal már a jövő évi folytatásról is megegyeztünk. Most mindenki otthon teszi a dolgát, lehetőségeihez mérten készül, edz, gyakorol, próbálja magát formában tartani – abban a reményben, hogy minél hamarabb labdát foghat majd a kezébe a társak jelenlétében is. Mindemellett, addig is, igyekszünk a szurkolók igényeit is kielégíteni: szeretnénk olyan tartalmakat eljuttatni a drukkereinkhez, amelyekből érezhetik, hogy ebben a helyzetben is létezünk, velük vagyunk, dolgozunk és bízunk abban, hogy a jövő is rendben lesz.

– Közben a jövőt is építjük, hiszen a Kaposvári Röplabda Akadémián most már több mint 300 lány röplabdázik, valamennyien 8 és 18 év közöttiek, és négy ifjú reménység már a felnőtt keret teljes jogú tagja – hangsúlyozta Orosz Ferenc. – Közülük ketten, Tóth Jázmin és Kump Aliz, még csak 16 esztendősek, de a feladó Kalmár Viktória is még az érettségi előtt áll.