Végre a pályán vetélkedtek

Ősszel újraéledt a Sport XXI. program atlétikasportágban. A régiós viadalok egyikét Kaposváron rendezték.

Scherer Tamás régiós koordinátor szervezésében pótolták a tavaszi pályaverseny első fordulóját, majd a sorozat második fordulója következett. Előbbinek Szekszárd, utóbbinak Kaposvár adott otthont.

A Szekszárdi Atlétikai Centrumban a Dél-Dunántúl régió négy szakosztálya tudta elküldeni a versenyzőit. Az U13-as (2008–2009) és U11-es (2010–2011) korosztályban összesen 10 csapat vett részt a versenyen. A fiatalabbak 8 fős csapatai sprintváltóban, szlalomváltóban, távolugrásban, hármasugrásban, hajításban, vetésben és 800 méteres akadályfutásban mérték össze tudásukat.A versenyt a DOVASE csapata nyerte, akik távolugrásban, hármasugrásban és 800 méteres akadályfutásban is a legjobbak lettek. Második helyen a Szekszárdi Sportközpont csapata végzett hajításban és sprintváltóban jeleskedve, harmadik lett a kalocsai Eperföldi Általános Iskola „A” jelű csapata, akik vetésben és szlalomváltóban voltak a legjobbak.

Az U13-as csapatok versenyét a Szekszárdi Sportközpont sárga trikós csapata nyerte. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Orbán-Zaják Péter, aki a maximális nyolcvan pontból hetvenkilencet szerzett meg. Hármasugrásban, magasugrásban és kislabdahajításban is egyaránt 20 pontot szerzett, míg 60 gáton tizenkilencet. A szekszárdi csapatban 20 pontot ért még Felkl Dominik 7:15,7-es 2000 métere. Második helyen végzett a PSN Zrt. csapata, míg harmadik a DOVASE csapata lett. Bár kevesen voltunk, egyöntetű vélemény volt, hogy végre Sport XXI.-ben versenyezhettek az U13-asok és az U11-esek – értékelt a koordinátor.

A II. forduló küzdelmeit Kaposváron rendezték, ahol már öt szakosztály jelent meg tizenegy csapattal. A versenyszámok változtak mindkét korosztályban: U11-ben a távolugrás, a sprintváltó, a hajítás és a 800 méter akadály mellett új volt a lökés, a rúdugrás és a gátváltó, míg az idősebbeknek négy versenyszámot kellett választani a 60 méter sík, az 1200 méter akadály, 2000 m gyaloglás, távolugrás, diszkoszvetés, súlylökés csokorból. A 2010–2011-es korosztály versenyében harmadik lett a hazai csapat a Szekszárdi Sportközpont Garay és a DOVASE csapata mögött.

A 2008–2009-esek közül a 60 méter síkfutást és a távolugrást mindenki választotta, gumikarika-vetésben és súlylökésben nehezen gyűltek a pontok, míg 1200 méteres akadályfutásban három szekszárdi atléta is elérte a maximális 20 pontot. Felkl Dominik, Orbán-Zaják Péter és Kiss Bendegúz is 4:30-on belül ért célba. Távolugrásban a pécsi Kislaki Péter ért el maximális pontot 490 centis ugrásával. A csapatversenyben a Szekszárdi Sportközpont világoskék csapata győzött szép előnnyel, a dobogó második, illetve harmadik fokán mindössze 1 pont választotta el a DOVASE és a PSN Zrt. nyolcfős csapatát.

Októberben egyéni versenyt (Szekszárd) és mezeit (Zamárdi) is rendeznek a régióban.