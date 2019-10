Vereséget szenvedett a Kaposvári KK

Elvesztette első hazai mérkőzését a Kaposvári KK NB I./A csoportos férfikosárlabda-együttese, amely a Zalakerámia ZTE KK csapatától kapott ki.

Kaposvári KK–Zalakerámia ZTE KK 76–82 (22–17, 17–29, 20–19, 17–17) Kaposvár, Kaposvár Aréna, 1800 néző: Vezette: Praksch P., Tözsér D., Boros T.

Kaposvári KK: Davis (22/6), Norfleet (12/9), Ponjavics (5/3), Hendlein (7), Dramicsanyin (8/3). Csere: Lalic (14), Baki (6/6), Krnjajski (2). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Filipovics Gordan. Zalakerámia ZTE KK: Ubilla (14/12), Johnson (23/6), Williams (19/6), Szabó Zs. (6), Agafonov (9). Csere: Gulyás (-), Simon (-), Bagó (2), Doktor (-), Djurics (9/3). Vezetőedző: Bencze Tamás. Edző: Heinrich Róbert. Az eredmény alakulása: 2. perc: 9–2, 7. perc: 16–15, 12. perc: 25–19, 18. perc: 35–33, 22. perc: 44–50, 27. perc: 50–59, 32. perc: 65–68, 37. perc: 67–70. Kipontozódott: Agafonov (a 38. percben). percben). Jók: Davis, Lalic, illetve Johnson, Williams, Djuric.

Sporttörténelmi pillanatoknak lehetett tanúja, aki kilátogatott szombaton este a Kaposvár Arénába. Első bajnoki mérkőzését játszotta az új létesítményben a somogyi alakulat, az ellenfél a Zalakerámia ZTE KK együttese volt. A hazai B középben a Somogyi Bicskások Szurkolói Csoport már húsz perccel a meccs előtt hangpróbát tartott. A szurkolók immár szervezett formában is működnek, a csoport tagjai pedig kedvezményes jeggyel tekinthetik meg a hazai mérkőzéseket.

Davis szerezte a kaposváriak első pontjait, majd Johnson válaszolt egy triplával. A túloldalon Norfleet sem akart lemaradni, Hendlein zsákolása után pedig már robban a csarnok. Dramicsanyin ziccere után azonnal jött Bencze Tamás időkérése. Javult is a vendégek védekezése, a kimaradó hazai lehetőségeket kihasználva 9–10-re fordítottak is a zalaiak. A negyed hátra lévő része a somogyiaknak sikerült jobban, akik így öt egységgel nyerték az etapot. Norfleet-tripla nyitotta a második negyedet, de Johnson is villant, amikor kellett a zalaiaknál. Dramicsanyint harmadik faultja miatt korán cserélni kellett, a vendégek pedig ismét fel tudtak zárkózni. Ubilla második hármasa a 28–29-es eredményt jelentette, ám a csereként érkező Baki is betalált távolról. Davis bődületes blokkja után Lalic dobott szép duplát. A félidő vége előtt Djuric lopott labdát, zsákolása után pedig újabb hazai időkérés következett. Sokkal gyengébben védekeztek a somogyiak, akik így hét pontos hátrányba kerültek. A nagyszünet után is Johnson vitte hátán a zalaiakat, és Djuric sportszerűtlen hibája után sem sikerült csökkenteni a különbséget. Több büntető is kihasználatlan maradt a hazai oldalon, a reklamáló vendégek ellen pedig technikait ítéltek a játékvezetők. Ubilla két triplával lendítette tovább a zalaiakat, akik a záró szakaszt hat pontos előnnyel kezdhették. Ezt csökkentette Norfleet hármasa, de ennél nem sikerült közelebb férkőzni. Egészen Dramicsanyin duplájáig, amivel 67–68 lett az eredmény. Rengeteg helyzet maradt ki mindkét oldalon az utolsó három percre 67–70-nél fordultak a csapatok. Az utolsó akcióknál Dramicsanyin triplája hozta vissza a reményt 70–72-nél, majd Davis villant újra. Szabó azonban jól dobta a büntetőket, egy eladott kaposvári labda után pedig Williams ziccere a zalaiak győzelmét biztosította be.

Fekete Ádám: – Egy ilyen mérkőzés után nyilván csalódottak vagyunk, hiszen a második nagy csatát veszítettük el a szoros végjáték után. Meg kell tanulnunk nyerni, meg kell találnunk, azt, aki ilyenkor felelősséggel kihasználja a helyzeteket. Ezt csak a végjátékra értem. A kulcsszituációkban nem tudtunk fordítani és kihagytunk csaknem tíz büntetőt is. Örülök, hogy ennyien kilátogattak, a szurkolóink mindent megtettek.

Bencze Tamás: – Nagyon nagy százalékban sikerült megvalósítani, azt amit előzetesen terveztünk. Bár rosszul kezdtünk, voltak olyan helyzeteink melyeket nem dobtunk be és ez az egész meccsen jellemző volt ránk, hogy a kulcshelyzeteket nem használtuk ki. A 6-8 pontos előnyből nem tudtunk feljebb lépni. A meccs nagy részében domináltunk, úgy érzem megérdemelten nyertünk, örülők, hogy ilyen sokan elkísértek bennünket.

Hendlein Roland: – Nagyon nehéz mérkőzés volt, sajnos kikaptunk. Mindenkinek többet kell vállalnia, így nekem is. Jobban kell védekeznünk és a kulcsszituációkban pontosabban kell játszanunk.

Emanuel Ubilla: – Nagyon fizikális meccs volt. Nagyon sokszor változott a vezető csapat kiléte. Volt egy hét perces szakasz, amikor a Kaposvár csak büntetőből tudott betalálni. Ezt túl tudtuk élni és innen már sikerült nyerni.