Vereséget szenvedett a Kaposvári KK a Körmend ellen

Megérdemelt győzelemmel érvényesítette a papírformát hazai pályán a második helyen álló Egis Körmend a vendég Kaposvári KK együttese ellen az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokság tizenharmadik fordulójában.

Egis Körmend–Kaposvári KK 91–71 (18–12, 24–21, 26–18, 23–20) Körmend, Városi Sportcsarnok, 1800 néző. Vezette: Cziffra Cs., Nagy V., Balog Gy.

Egis Körmend: Turner (16/6), Edwards (19), Takács K. (5/3), Varnado (12), Taylor (13). Csere: Ferencz (-), Kastrati (7), Durázi (12/3), Martinez (6), Németh A. (-), Kozma (1), Oroszi (-). Vezetőedző: Matthias Zollner.

Kaposvári KK: Davis (11), Norfleet (13/6), Ponjavics (11), Hendlein (7/3), Lalic (16). Csere: Dramicsanyin (2), Baki (3/3), Krnjajszki (6/3), Bogdán (2). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Filipovics Gordan. Az eredmény alakulása: 3. perc: 9–0, 7. perc: 13–6, 12. perc: 21–14, 17. perc: 39–24, 22. perc: 47–38, 27. perc: 64–43, 32. perc: 72–55, 37. perc: 85–60. Kipontozódott: Varnado (a 35. percben), illetve Norfleet (a 34. percben). Jók: Edwards, Taylor, Varnado, Turner, Durázi, illetve Lalic.

Az esztendő utolsó bajnoki mérkőzésén az utóbbi fordulókban megszokott ötösével rajtolt a vendég Kaposvári KK, amely csak győzelme esetén reménykedhetett volna a Magyar Kupa indulás kivívásában.

Villámrajtot vettek a vasiak, akik többször is hibára késztették a vendégeket és három perc alatt 9–0-ra húztak el. Nem is tehetett mást Fekete ádám vezetőedző, mint, hogy időt kért, hiszen semmi nem valósult meg abból, amit a somogyiak előre elterveztek. A negyedik percben Norfleet végre betalált, ám ezzel is csak 9–3-ra alakult az eredmény. A hazaiak már a labdafelhozatalnál agresszíven akadályozták a kaposváriakat, így dobóhelyzetig is csak elvétve jutottak el Hendleinék. A negyed vége előtt Norfleet újabb távolija, valamint Lalic duplája faragott némiképp a hátrányon, emiatt 18–12-vel zárult a játékrész.

A folytatás is a minőségi cseréket bevető körmendiek kedve szerint alakult, akik két perc elteltével tíz pontosra hízlalták a különbséget. Hendlein triplája volt újabb szépségtapasz, de a rendkívül szervezetten és gyorsabban kosárlabdázó vasiak uralták a találkozót. Taylor és Edwards felelt a körmendi pontok feléért, elsősorban őket nem tudták semlegesíteni a vendégek. A félidő végéhez közeledve aztán Lalic ziccerével ismét tíz pont alá kerültek a kaposváriak, ám Taylor óriási zsákolása visszaállította a korábbi különbséget. A negyedet Norfleet büntetőjével 42–33-as eredménnyel zárhatta a Kaposvár. A pihenőt követően is kapaszkodott ellenfele után a vendégcsapat, de érdemben nem tudta csökkenteni a hátrányt. Még a záró szakasz előtt feljegyezhettük a huszadik eladott labdát is a somogyiaknál, ez pedig alapjaiban hiúsította meg a felzárkózási kísérleteket. A záró szakasz elején ismét el tudtak lépni a hazaiak, a 35. percben ráadásul a reklamáló Norfleet ellen technikait is ítéltek, amivel ki is pontozódott. Ekkor már 76–55 állt az eredményjelzőn. A továbbra is rengeteg labdát eladó somogyiak nem kerülhették el a vereséget.