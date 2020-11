Vereséget szenvedett hazai pályán a KK

Csak az első két negyedben tudott jó teljesítményt nyújtani a tartalékos Kaposvári KK NB I./A csoportos férfikosárlabda-csapata az Egis Körmend elleni bajnoki mérkőzésen és végül 73-66-os vereséget szenvedett a somogyi megyeszékhelyen rendezett találkozón.

Hosszú idő után játszhatott ismét bajnoki mérkőzést a Kaposvári KK együttese, amelyből három játékos hiányzott, akik még nem térhettek vissza a koronavírus-fertőzést követően. Baki Gergely, Bogdán Benedek és Puska Bence is orvosi vizsgálatokra vár még. Amennyiben ezek kedvező eredményekkel zárulnak, úgy visszakaphatják a sportorvosi engedélyüket és bekapcsolódhatnak a közös munkába. Ezzel együtt azonban csak fokozatosan lehet terhelni őket, figyelembe véve az orvosi előírásokat. A keret már edző tagjai közül is vannak, akik nem tudtak száz százalékos munkát végezni, Fekete Ádám vezetőedző elmondása szerint 60 százalékos fizikai állapotban van jelenleg a kaposvári együttes. A körmendiek korábban átestek már a fertőzésen és jobb előjelekkel várhatták a találkozót.

Krnjajszki szerezte az első kaposvári pontokat, amely után percekig nem született újabb kosár egyik oldalon sem. Egészen Rivers hatalmas zsákolásáig. Moseley triplával zárkóztak a vendégek, de Rivers többször is pontosan célzott a kaposváriaknál. A jó védekezéssel a negyed végére is sikerült megtartani a pár pontos előnyt, így 18–14-el zárult a játékrész.

Hendlein pazar blokkja vezette fel a második negyedet, majd Miliszavljevics lefordulása ért újabb kaposvári pontokat. Hendlein találata 26–16-nál már körmendi időkérést ért, ez pedig használt is csapatának. Elég volt két hazai kihagyás, Oroszi pedig rögtön triplákkal büntetett, végül 38–26-os állásnál vonultak öltözőbe a csapatok a pihenőre. Más felfogásban érkezett a vasi csapat a harmadik negyedre, a légiós kvartett pedig hamar megkezdte a hátrány ledolgozását. Folyamatosan csökkent a hazai előny a jobb fizikai állapotban lévő vendégek pedig Mosely duplájával már vezettek. A 17–4-es vasi rohanást Fekete Ádám időkérése sem tudta megszakítani. A játékrészben mindössze öt pontig jutottak a kaposváriak, ezzel pedig megnyugtató volt a körmendiek előnye. A folytatásban azért jelezték a hazaiak, hogy még nem tekintik lefutottnak a meccset. A 33. percben Jukic dupláját követően, 49–55-nél Mravljak edző is érezte, hogy nem kaphatnak vérszemet a kaposváriak, de időkérése után visszaállt a korábbi különbség. Nagyon gyengén dobták a triplákat a hazaiak, Curry egymaga nyolc kísérletet hibázott el. A végjátékban tartotta előnyét az Egis Körmend, amely végül esélyeshez méltóan nyert a somogyi megyeszékhelyen.

Kaposvári KK–Egis Körmend 66–73 (18–14, 19–12, 5–27, 23–20)

Kaposvár, Kaposvár Aréna, zárt kapuk mögött. Vezette: Benczur Tamás, Minár László Balázs, Lengyel Ádám József

Kaposvári KK: M. Curry (2), Krnjajszki (4), Rivers (18/6), Hendlein (6), Jukic (12). Csere: Révész (2), Miliszavljevics (20/6), Hock (-). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.

Egis Körmend: Mosley (12/3), Thames (8), Mócsán (12/6), Durázi (5/3), Taylor (5). Csere: Ferencz (9/9), Williams (11/3), Oroszi (6/6), Tóth N. (4) Balogh M. (1), Kiss M. (-). Vezetőe: Ziga Mravljak.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 2–0, 7. perc: 14–8, 12. perc: 22–16, 17. perc: 31–23, 22. perc: 38–30, 27. perc: 42–43, 32. perc: 45–55, 37. perc: 53–63. Jók: Rivers, Jukic, Miliszavljevics, illetve Mosely, Taylor, Williams, Ferencz.

Fekete Ádám: – Megint a harmadik negyeden ment el a meccs, pedig már beszéltünk erről a csapattal. Még tudatosabban, még nagyobb felelősséggel kell azoknak a játékosoknak ezekben a szituációkban fellépni, hogy ezen átgördüljünk. Részemről azokat a megfelelő játékokat előhúzni, amelyek működnek. Itt van egy olyan gödör mindig a csapatnál , ami sajnos a vesztünket okozta már többször. Ettől függetlenül nem tudok rosszat mondani a csapatomra, mert ebben a helyzetben is óriásit küzdöttek. Az utolsó pillanatig hátrányból is visszajőve próbáltuk a lehetőséget megteremteni magunknak. Olyan erőtartalékokat mozgósítottak a srácok, ami szerintem már több, mint a normális. Csak pozitívan tudok beszélni velük ezután a meccs után. Természetesen a hibákat kielemezve. A Körmend jól játszott, főleg a kulcsszituációkban. Amikor a negyedik negyedben nyílttá tettük a mérkőzést, egy pillanat alatt dobtak három-négy olyan kinti kosarat, amivel eldőlt a mérkőzés. Erre szokták mondani, hogy nem remegett meg a kéz. Gratulálok nekik a győzelemhez, de mégegyszer mondom, hogy így is tudunk harcolni és ilyen energiákat tudunk mozgósítani, így is hogy szerintem 60 százalékos állapotban vagyunk. Hock Gerinek nagyon rossz állapotban van a térde és vállalta a játékot, ez is mutatja hogy a csapat nagyon-nagyon akar Bízom benne, hogy ezt a csapat minden játékosa át fogja érezni a következő mérkőzésre.

Ziga Mravljak: – Ez a meccs már mögöttünk van, 48 óra múlva már egy újabb találkozó vár ránk. Már arra kell tekintenünk. Egyértelmű, hogy küszködtünk, de amint elkaptuk a fonalat támadásban, minden sokkal könnyebbé vált. Nem titok, hogy a meccset viszont a harmadik negyedben mutatott jó védekezéssel nyertük meg. Ez az, amiben az én csapatom nagyon jó. Védekezésben nagyon hajtósak vagyunk. További sok sikert a Kaposvárnak! Maradjanak egészségesek és kerülje el őket a vírus!